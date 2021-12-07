مرشح فلسطين يفوز برئاسة المجلس التنفيذي لـ«إيسيسكو»

فاز مُمثل دولة فلسطين، الدكتور دواس تيسير دواس، بمنصب رئيس المجلس التنفيذي للإيسيسكو، بعد استكمال الجولة الثانية من عملية انتخاب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو، بناءً على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ووفقًا للوثيقة الترتيبية المُنظمة لعملية الاقتراع.

25 صوتا لمرشح فلسطين

وحصل مرشح فلسطين على 25 صوتًا من الأصوات الصحيحة، مقابل حصول مرشح المملكة المغربية السيد جمال الدين العلوة على 15 صوتًا، وجرى التوافق على اختيار باقي أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس، بحيث تتولى ممثلة جمهورية المالديف منصب نائب الرئيس، وممثل جمهورية غينيا مقررًا للمجلس.

وعقب إعلان تشكيل مكتب المجلس التنفيذي هنأ الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، الفائزين، راجيًا لهم التوفيق والسداد، ومؤكدًا حرص الإدارة العامة للمنظمة على استمرار التعاون المُثمر والبناء مع المجلس التنفيذي، واللجان الوطنية للدول الأعضاء.