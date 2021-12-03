وزير التعليم العالي: نستهدف إنشاء 20 جامعة تكنولوجية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الوزارة سعت لإنجاز الكثير من المشروعات كإنشاء الجامعات التكنولوجية، خلال الثلاث سنوات الأخيرة رغم جائحة فيروس كورونا، معقبًا: «بنضيف من خلال المنظومة التعليمية مسار جديد وهو التعليم التكنولوجي والفني، واللي مصر كانت محتجاه من زمان هو تعظيم التخصصات الفنية التي تحتاجها قطاعات الصناعة، وفيه 6 جامعات جديدة هتدخل الخدمة في سبتمبر 2022».

عبد الغفار: نحن على دراية بالمستقبل

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «خط أحمر»، والذي يقدمه الإعلامي محمد موسي، والمذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن الوزارة على دراية كاملة بما يحتاجه المستقبل خلال الـ30 عام المقبلين، وعلّق: «أحنا بنخطط لـ2050، مش هنبقي موجودين وغيرنا هيكون موجودين، ولكن الأهم من كده أننا بنفكر لأول مرة في أولادنا وأحفادنا وأحفاد كتير جايين في المستقبل».

وأوضح أن الجامعات الجديدة تعتمد 70% من طرق الدراسة فيها على جرعات تدريبية في قطاعات الإنتاج والمصانع أثناء الدراسة، بالإضافة إلى الأجزاء النظرية، موضحًا: «الأولاد بيشتغلوا أثناء دراستهم على التدريب، ويكون عندهم فرص عمل قبل ما يتخرجوا في القطاعات المختلفة، ولسه فيه 20 جامعة تكنولوجية تانية حطناهم في المناطق الصناعية».

نستهدف جامعة في كل محافظة

وفند: «المستهدف أن كل محافظات مصر والمناطق الصناعية يكون فيها جامعة واتنين من الجامعات التكنولوجية بتتناسق مع الخطط الاستثمارية والصناعية داخل المحافظات، وبنتعاون مع وزارة النقل علشان نطلع خريجين قادرين على قيادة المونوريل والمترو والقطاعات ووسائل النقل الحديثة».