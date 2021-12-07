انفراد| كراسة شروط رخصة السجائر الجديدة

حصلت «الوطن» على نسخة من كراسة الشروط الجديدة، التي أعدتها هيئة التنمية الصناعية الخاصة برخصة السجائر الجديدة، وجاءت أبرز الاشتراطات التي أعلنتها كراسة الشروط، على النحو التالي:

1- أن تكون الشركة المتقدمة شركة مساهمة منشاء أو تحت التأسيس، وفي حالة ما إذا كانت الشركة تحت التأسيس يقدم بيانا كاملا بالمؤسسين والنسبة المئوية لكل منهم وجنسياتهم واتفاق المؤسسين وممثلهم القانوني والتوكيل المسار منهم خلال المدة المقررة للتقييم، مع العلم بأنه لن يتم دراسة أية طلبات تتضمن أسماء شركاء مجهولي الجنسية.

2- يتم توفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروع بواسطة الدولة أو أي من الشركات التابعة لها طبقا للأسعار التي يحددها المجلس الأعلى للطاقة، وتلتزم الشركة بتوصيل الكهرباء من أقرب موقع متاح بمعرفتها وعلى نفقتهـا مـع سداد قيمة استهلاكها بالأسعار التي لم تحديدها.

آخر موعد لتقديم العروض

ومن المقرر أن يكون يوم 22 يناير المقبل، آخر موعد لتسليم عروض الشركات للحصول على الرخصة الخاصة بذلك، وستحصل الشركة الفائزة على حق تصنيع السجائر التقليدية والشعبية في الحدود الدنيا والسجائر الإلكترونية بطاقة إنتاجية 50 مليار سيجارة في العام الواحد.

وبموجب كراسة الشروط ستحصل الشركة الشرقية للدخان على حق تصنيع السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن، ومعدات تسخين التبغ.

وقد أعلنت هيئة التنمية الصناعية في مارس الماضي، طرحها رخصة السجائر الجديدة؛ بهدف فتح سوق السجائر للمنافسة وإدخال شركات جديدة في مجال إنتاج السجائر.

وتعمل القوانين دون قيام أي شركة بإنتاج السجائر عبر مصانع خاصة بها، فتقتصر عملية الإنتاج على الشركة الشرقية للدخان، وتقوم المصانع الأجنبية بالتصنيع عبر اتفاقات إنتاجية مع الشركة الشرقية.