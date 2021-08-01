انتهاء مهلة شركات السجائر للحصول على رخصة اليوم.. وطلبات بـ«وقت إضافي»

تنتهي المهلة التي حددتها هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، للشركات اليوم، للمنافسة على أول رخصة لتصنيع السجائر في مصر، وبعد الانتهاء من استلام طلبات التقديم، تعقد جلسة الفضّ الفني اليوم أيضا لإعلان أسماء المتقدمين والفائز بالرخصة، وذلك في مقر هيئة التنمية الصناعية.

وقالت مصادر لـ«الوطن»، إنّ إحدى الشركات الأجنبية العاملة في السوق، تقدمت بطلب إلى هيئة التنمية الصناعية لمد مهلة التقدم للرخصة، وهو الطلب الذي لم ترد عليه الهيئة حتى اليوم.

وكشف مصدر في الشركة، عن أنّ طلب المدّ سببه الأساسي وجود محاولات من جانب الشركة، لإجراء تحالفات مع شركات أخرى للتقدم بتلك الرخصة، لكنه لم يوضح طبيعة التحالفات أو أطرافها.

ومؤخرا، خاطبت الشركات الأحنبية شركاتها الأم بتفاصيل المزايدة، لمعرفة ما إذا كانت ستشارك أم لا، خاصة أنّ التعديلات الأخيرة التي أجرتها الحكومة على كراسة الشروط الخاصة بالرخصة، تلافت العديد من العيوب والمشكلات التي احتوتها الكراسة في شكلها الأول.

وكانت الحكومة أعلنت في مارس الماضي طرح الرخصة الجديدة، وهي الأولى من نوعها منذ عقود، حيث تمنع القوانين أي إنتاج للسجائر، إلا من خلال شركة الشرقية للدخان.

ونشبت أزمة بين شركات السجائر الأجنبية، نتيجة اعتراض معظم الشركات على تفاصيل الرخصة وبعض بنودها، حيث رأت بعض الشركات أنّ الاشتراطات تخلّ بالمنافسة وترسخ للاحتكار، وهو الاعتراض الذي تبعه عقد هيئة التنمية الصناعية اجتماعا ضمّ جميع الشركات، وتبعه تأجيل طرح الرخصة.

وقررت الحكومة إعادة طرح الرخصة الجديدة مجددا، في قرار صدر خلال يونيو الماضي، وذلك بعد تعديل كراسة الشروط، خاصة الشرط الخاص ‏بعدم طرح أي رخص جديدة خلال 10 سنوات لتصبح -بعد التعديل- دون سقف زمني، في الكراسة الجديدة.