سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 8-12-2021 في مصر

تحرص فئة عريضة داخل المجتمع المصري من المواطنين والمستثمرين في العملات، على متابعة أسعار العملات، وتحديدًا سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم في البنوك المصرية، خاصة بعد انتظام حركة الطيران بين البلدين.

وفي إطار سلسلة الأخبار والخدمية اليومية التي تقدمها جريدة «الوطن»، للمتابعين والقراء على مدار الساعة، نرصد متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم، في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي وفق التعاملات التي وردت صباح اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 48.52 جنيه للشراء و52.08 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 49.22 جنيه للشراء و52.01 جنيه للبيع، كما سجّل سعر الدينار الكويتي اليوم، نحو 51.65 جنيه للشراء و52.10 جنيه للبيع في البنك المركزي، وسجل في المصرف المتحد نحو 47.45 جنيه للشراء و52.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وتباين سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة اليوم، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم، 49.22 جنيه للشراء و52.01 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي في بنك عودة

واستقر سعر الدينار الكويتي في بنك عودة، عند 51.72 جنيه للشراء، و52.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم، في المصرف المتحد، نحو 47.45 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي نحو 51.65 جنيه للشراء و52.10 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، 48.52 جنيه للشراء و52.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 49.37 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، نحو 48.55 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع.