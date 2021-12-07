«ماعت» تنظم حلقة نقاشية بشأن دور الفن في مكافحة خطاب الكراهية

نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، حلقة نقاشية عن «دور الفن في مناهضة خطاب الكراهية باسم الدين»، بحضور الكاتب والسيناريست باهر دويدار، مؤلف مسلسلات «الاختيار 1 - الاختيار 2 - هجمة مرتدة – كلابش»، وعدد من الصحفيين والإعلاميين والباحثين المهتمين بالملف الحقوقي.

دور الفن في مناهضة خطاب العنف

وافتتح الحلقة النقاشية، الخبير الحقوقي أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الذي أكد خلال كلمته، أهمية دور الفن في مناهضة خطاب العنف والكراهية باسم الدين، لافتا إلى أن الأعمال الدرامية من أقوى الأعمال الفنية تأثيرا في الرأي العام وتشكيل الوعي.

وبدوره، أوضح الكاتب والسيناريست باهر دويدار، أن الأعمال الدرامية دائما ما يكون لها تأثير كبير على طريقة التفكير والسلوك، سواء في تعزيز خطاب الكراهية أو التسامح بقصد أو دون قصد، وذلك لما تتمتع به تلك الأعمال من قدرة كبيرة على الانتشار والتأثير، مضيفا: «هذا يضع مسئولية ضخمة على صناع الأعمال الدرامية».

ورش ماعت التدريبية للسلام

وأشار «دويدار» إلى دور الكتاب والمؤلفين في كيفية توظيف الدراما بأمور تجديد الخطاب الديني، مؤكدا أنها تناولت قضايا الإرهاب من زوايا متعددة، وفي أزمنة مختلفة، بالإضافة إلى عناصر الجودة في كتابة النص والإخراج والأداء التمثيلي، تؤدى إلى إنتاج أعمال مؤثرة في المجتمع.

وشارك دويدار، بالورش التدريبية التي تنظمها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في إطار مشروع «بناة السلام في مصر.. مناهضة خطاب الكراهية باسم الدين».

وأكد في ورشته للشباب، أن سبل مناهضة التطرف العنيف والإرهاب لا تقتصر على المواجهات الأمنية أو المنابر الدينية؛ بل يلعب الفن الهادف دورا فعالا من خلال الوصول إلى شرائح أوسع من الرأي العام والأفراد.