تفاصيل وظيفة رفيق مسن من وزارة التضامن.. تعرف عليها

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن وظيفة «رفيق المسن» والتي تتيح للراغبين في الحصول على وظيفة رعاية كبار السن، وذلك من خلال الوزارة أو حتى من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، تفاصيل العمل بوظيفة رفيق المسن التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في التقرير التالي..

شروط العمل بوظيفة رفيق المسن

ووفقا لبيان التضامن، يوجد عدد من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في طالب وظيفة رفيق المسن، كما يلي:

- المتقدم للوظيفة يجب أن يكون مصريا.

- تحديد موقف المتقدم من التجنيد.

- يشترط الحصول على مؤهل تعليمي متوسط على الأقل.

- أن يتراوح عمر المتقدم للوظيفة بين 20 و45 عاما.

- خالي من الأمراض الجسدية والنفسية.

- اجتياز المقابلة الشخصية التي تعدها وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- اجتياز البرنامج التدريبي المُعد للمتقدمين لوظيفة رفيق مسن.

- يتعين على الشخص الذي يعمل في مهنة رفيق المسن أن يؤدي عمله بدقة وأمانة، فضلا عن احترام السرية والخصوصية بشأن معلومات متلقي الخدمة ومراعاة البعد الاجتماعي والنفسي والثقافي للمسن.

- عدم الإساءة للمسن أو استغلاله أو إهماله.

خطوات حصول كبار السن على «رفيق مسن»

يمكن للأشخاص من كبار السن والمسنين، المتقاعدين من العمل، وتزيد أعمارهم فوق 55، وكانوا يعانون من مشاكل صحية أو اجتماعية، الاستعانة برفيق مسن.

وفي حالة رغبة المسن في الحصول على رفيق، الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

يتم من خلال ملء واستيفاء بيانات رفيق المسن المتاحة على الموقع، أو تقديم الاستمارة بإحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية.

يتم إرفاق تقرير عن حالة المسن، ورفع تقرير يوضح مدى استحقاق الطالب لهذه الخدمة.

وتهدف وزارة التضامن إلى تنظيم خدمة ووظيفة رفيق المسن وكل ما يتعلق بها وتقنينها لتقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومتطلباته الحياتية، والحفاظ على الترابط والتماسك الأسري ويتحقق خلال توفير الخدمات الجيدة اللازمة للمسن داخل أسرته أو من خلال رعاية المسنين داخل مؤسسات الرعاية لمن يرغب في الاستضافة خارج نطاق الأسرة أو في صحبة مجموعة من النظراء المسنين.