«التضامن»: حصر جميع المتطوعين في مؤسسات المجتمع المدني

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي، تعد الأولى من نوعها، إذ تتدخل فيها أكثر من جهة سواء من الجهات الحكومية أو البحثية، مؤكدة أن الوزارة حريصة على متابعة ظاهرة التطوع في مصر لتصبح برنامجًا مستمرًا وقويًا، موضحة أنه يحق لكل فرد أن يتمتع بقيمة العطاء وخدمة مصر في كافة مناحي الحياة.

الفئات المسموح لها بالتطوع

وأضافت «القباج» في ورشة عمل تحت عنوان «الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي»، أن التطوع متاح لمختلف الفئات مثل ربات البيوت والشباب والأطفال، لأنه منهج حياة وليس برنامج فحسب، مؤكدة أنه يخدم برامج الحكومة والبرامج القومية لسد الفجوات الموجودة، لافته إلى أن الاستراتيجية هي وثيقة: «لدينا كثير من المتطوعين في جميعة الهلال الأحمر ورسالة وصناع الحياة ولبلدنا» ولم يجرى رصد هؤلاء المتطوعين أو تنظيم عملهم بالشكل القومي الجيد.

إنشاء قاعدة بيانات للمتطوعين

وتابعت أن الدولة الحديثة تستلزم كل كادر بشري، مؤكدة أنه يجرى إنشاء قاعدة بيانات مصنفة بالتوزيع الجغرافي للمتطوعين، لافته إلى أن تعبئة المتطوعين وسط الأزمات الاقتصادية ليست سهلة، لأن واقع الحياة يفرض على المتطوع أنه أكثر احتياجا للوقت، مشددة أن وزارة التضامن الاجتماعي حريصة على حماية المتطوع وذلك يتم من خلال توفير بعض الموارد التي تسد احتياجاته، بشرط ألا تقلل من عملية التطوع نفسها.

وأوضحت أن استراتيجية تسويق التطوع عنصر مهم للغاية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على حصر وتقييم نتائج التطوع الخاصة بالمجتمع المدني ومختلف الجهات، جاء ذلك في إطار اليوم العالمي للتطوع، واطلاع خارطة طريق وضع الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي في مصر.