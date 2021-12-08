نظر استئناف أحمد فلوكس على حبسه سنتين في سب وقذف ياسمين عزت.. بعد قليل

تنظر المحكمة الاقتصادية، بعد قليل اليوم الأربعاء، المعارضة الاستئنافية المقامة من جانب الفنان أحمد فلوكس، على حكم حبسه سنتين، لسب وقذف وإزعاج لاعبة منتخب مصر للسلة سابقًا ياسمين عزت وتهديدها، وذلك في القضية التي تحمل رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية، والمقامة من المحامي أحمد الجندي، وكيلا عن المجني عليها.

غرامة لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا

وجاء الحكم على الفنان أحمد فلوكس ليشمل فرض مبلغ مالي 10 آلاف جنيه غرامة، فضلا عن دفع غرامة قدرها 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس مؤقتًا مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

تهديد ياسمين عزت بالإيذاء

وكانت ياسمين عزت لاعبة منتخب مصر للسلة سابقًا، التي تمتلك مجموعة من الفنادق، قد أقامت دعوى ضد الفنان أحمد فلوكس، تتهمه فيها بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، بجانب تهديدها بالإيذاء، والتشهير بسمعة عائلتها دون وجه حق.

مقطع فيديو

ونشر الفنان أحمد فلوكس مقطع فيديو على حسابه الشخصي «فيس بوك» عقب صدور الحكم، يطمئن فيه جمهوره قائلًا: «أنا في البيت بخير، وسط مراتي وابني، هذا الحكم ما زال به درجات تقاضي وليس حكمًا نهائيًا».

اثق بالقضاء المصري

وخلال الفيديو علق «فلوكس» على الحكم الصادر ضده بعبارة: «لا تعليق على أحكام القضاء، عندنا قضاء عادل بثق فيه جدًا والحق بيجي لأصحابه دايمًا، أنا في نزاع قضائي مع الطرف الآخر، وما زال هناك عدة قضايا أخرى لم يصدر فيهم أحكام، ومن المُقرر عقد مؤتمر صحفي كبير فور الحصول على حكم في تلك القضايا، لا سيما وأنّ هناك مؤامرات تُحاك ضدي».