نظر استئناف الفنان أحمد فلوكس على حكم حبسه سنتين 8 ديسمبر

حددت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، يوم 8 ديسمبر المقبل، لنظر المعارضة الاستئنافية المقامة من جانب الفنان أحمد فلوكس، على حكم حبسه سنتين، لسب وقذف وإزعاج لاعبة منتخب مصر للسلة سابقًا ياسمين عزت وتهديدها، في القضية التي تحمل رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية، والمقامة من المحامي أحمد الجندي، وكيلا عن المجني عليها.

وشمل الحكم فرض مبلغ مالي 10 آلاف جنيه غرامة على الفنان أحمد فلوكس، فضلا عن دفع غرامة قدرها 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس مؤقتًا مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

دعوى سب وقذف

وأقامت ياسمين عزت لاعبة منتخب مصر للسلة سابقًا، التي تمتلك مجموعة من الفنادق، دعوى ضد الفنان أحمد فلوكس، تتهمه فيها بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، بجانب تهديدها بالإيذاء، والتشهير بسمعة عائلتها دون وجه حق.

وعقب صدور الحكم على الفنان أحمد فلوكس، نشر مقطع فيديو على حسابه الشخصي بـ«فيس بوك»، يطمئن فيه جمهوره قائلًا: «أنا في البيت بخير، وسط مراتي وابني، هذا الحكم ما زال به درجات تقاضي وليس حكمًا نهائيًا».

لا تعليق على أحكام القضاء

وأضاف «فلوكس»: «لا تعليق على أحكام القضاء، عندنا قضاء عادل بثق فيه جدًا والحق بيجي لأصحابه دايمًا، أنا في نزاع قضائي مع الطرف الآخر، ومازال هناك عدة قضايا أخرى لم يصدر فيهم أحكام، ومن المُقرر عقد مؤتمر صحفي كبير فور الحصول على حكم في تلك القضايا، لاسيما وأنّ هناك مؤامرات تُحاك ضدي».