الانبعاثات وأزمة المناخ تسيطر على أجندة صناعة الصلب في الشرق الأوسط

سيطر ملف المناخ والانبعاثات الملوثة على مناقشات منتجي الصلب في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الحالية، وسط اهتمام عالمي بضرورة توافق كافة الصناعات، وعلى رأسها صناعة الصلب التي تعد واحدة من الصناعات صاحبة أعلى معدلات انبعاثات كربونية.

وعلى الرغم من حالة الارتباك التي يشهدها العالم بأسره نتيجة تداعيات وتبعات فيروس كورونا، وآخرها ظهور متحور «أوميكرون»، وسط تقلبات حادة في أسعار السلع والخامات وموجة التضخم العالمي، إلا أن أزمة التغير المناخي كانت حاضر على طاولة مؤتمر «الشرق الأوسط للصلب»، الذي عقد في مدينة دبي أمس الأول.

أهمية خفض الانبعاثات الكربونية

وخلال فعاليات المؤتمر، كانت المخاوف بشأن انبعاثات الكربون من جانب الدول الأوروبية، في إطار الحد من التلوث الصناعي، حاضرة وبقوة، حيث أكد المشاركون أهمية خفض الانبعاثات الكربونية من خلال كافة الوسائل المتاحة، وفقا لما قاله عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، والذي أكد أن المؤتمر هذا العام يسلط الضوء على أهمية الحد من الانبعاثات الملوثة، ومناقشة رؤية الحكومات لتطوير القطاعات الصناعية من خلال الإسراع في تبني وتطبيق تقنيات وتكنولوجيات متقدمة لتحقيق الغرض المرجو.

وشدد على أن الإجراءات التي ستقوم بها الدول في الوقت الراهن تساعد على تيسير دخول منتجاتها للدول الأوروبية، وتعزز من الخطة العالمية للحد من التغيرات المناخية، خاصة أن الدول الأوربية تعتزم فرض ضريبة كربون على المصانع غير الملتزمة والمصدرة لأسواقها بحلول العام 2030.

خطط مستقبلية لمرحلة ما بعد الوباء

وأكد أهمية قيام الشركات بوضع خطط مستقبلية لمرحلة ما بعد الوباء، والعمل على استكشاف الفرص الجديدة والشراكات المحتملة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وبحث آليات تطوير ودعم صناعة الصلب.

وتطرقت جلسات المؤتمر إلى إجراءات الحكومة الصينية ومن بينها إيقاف المصانع العاملة بالفحم، وبحث آليات تطويرها لتصبح متوافقة مع الاتفاقيات التي وقعت في مؤتمر المناخ للحد من الانبعاثات الكربونية.

تراجع إنتاج الصلب في الصين بنحو 5٪

وتوقع المشاركون تراجع إنتاج الصلب في الصين بنحو 5٪ بنهاية العام الجاري، مقابل نمو 15% شهدته الأعوام الماضية.

وأكدوا أن ذلك التراجع لا يؤثر على الإنتاج العالمي من الصلب ومنتجاته والذي يستقر عند 1%، بسبب ارتفاع الإنتاج ببعض الدول.

وأظهرت بيانات اتحاد الصلب العالمي نمو الإنتاج العالمي للصلب بنسبة 7.8% في التسعة أشهر الأولى من عام 2021 بمعدل 1.461 مليار طن، ما سؤشر إلى تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة جائحة «كوفيد-19».