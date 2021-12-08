مسؤولة بـ«يونسكو» تشيد بفائز بجائزتها من جامعة عين شمس: مثال جيد

قالت مساعدة المديرة العامة لشؤون التعليم في منظمة يونسكو، استيفانيا جانيني، إنّ الجامعات يجب أن تكون مراكز لبناء التنمية المجتمعية، إلى جانب الإبقاء على الرابطة بين البحث والأبحاث التطبيقية وتطوير منهجيات منظمة، لكسر الفجوة بين العلم والمجتمع، متابعة: «الأمر أصبح مطلوبا أكثر مما مضى بسبب كورونا، حيث أدركنا أهمية العلم وأنّه يجب أن يكون قريبا للمجتمع».

إشادة بفائز بجائزة يونسكو 2021 من جامعة عين شمس

وأشادت جانيني، خلال كلمتها بالمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، والمؤتمر العام لمنظمة «إيسيسكو» في العاصمة الإدارية الجديدة، بأحد الفائزين بجائزة يونسكو 2021، وهو من جامعة عين شمس، قائلة: «مثال جيد أذكره، نظم فصولا على الإنترنت لمحو الأمية في ريف مصر، لتعزيز مكانة المرأة والفتيات».

تعزيز الأبحاث والقيم المشتركة في العصر الرقمي

وأفادت مساعدة المديرة العامة لشؤون التعليم في منظمة يونسكو، بأهمية تعزيز الأبحاث والقيم المشتركة في العصر الرقمي، وأن يكون على رأس الأولويات، ليس فقط من أجل عملية التعليم ولكن الذكاء الاصطناعي والجيل القادم من التكنولوجيا، والآن كل ذلك أصبح هو العالم الافتراضي الحقيقي، موضحة أنّ نتاج العلم يجب أن يكون في خدمة الباحثين والمجتمعات، والتطعيمات الخاصة بكورونا كانت مثالا جيدا لهذه الممارسات.