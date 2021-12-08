بث مباشر.. السيسي يشهد منتدى التعليم العالي ومؤتمر «الإيسيسكو»

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، والمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو».

وتُذاع الفاعلية في بث مباشر على الهواء مباشرة، وتقدم «الوطن» بث مباشر لقرائها لمتابعة فاعليات المنتدى.

المنتدي يعقد تحت رعاية الرئيس السيسي تحت عنوان «رؤية المستقبل»

يُعقد المنتدى في نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس السيسي تحت عنوان «رؤية المستقبل» بمشاركة عدد من دول العالم الإسلامي، وكذلك عدد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الـ14 للمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو».

المنتدى يتناول عددًا من المحاور من أهمها مستقبل العمل

ويتناول المنتدى، عددًا من المحاور من أهمها مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية في ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة في مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل.

كما يتضمن المنتدى إقامة سلسلة من الفاعليات والأنشطة، في صورة اجتماعات، وندوات، وورش عمل، وحلقات نقاش، ومحاضرات علمية من قبل خبراء من الأكاديميين والمهنيين وممثلي المنظمات الدولية، ورجال الأعمال والشباب، إضافة إلى معرض يضم العديد من الأجنحة الخاصة بالمُشاركين من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والدولية، والشركات التكنولوجية المُتخصصة في التعليم والبحث العلمي، والمُنظمات الدولية، وجهات التمويل.

وينعقد المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي هذا العام، بالتناغم مع انعقاد الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة «الإيسيسكو»، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة 49 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة.