السيسي: التعليم الجيد حق من حقوق الإنسان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن هناك أكثر من 50 دولة عربية، متسائلا عن جودة التعليم في هذه الدول، مؤكدا «التعليم الجيد حق من حقوق الإنسان، التعليم الجيد فقط، لأن التعليم الغير جيد لايكون بفرص حياة، فجودة التعليم المقدم تتيح للمعرفة التي تحصل عليها توفر له فرص عمل، وياترى في الدول الـ50 دولة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ماهو حجم التعليم الجيد المتاح، ولو كنا بنتكلم عن المعرفة الحقيقة هو كنز وثروة حقيقة، ولكن الحصول عليها لابد له من قدرات أولها قدرات اقتصادية للدول علشان تقدر توفر هذا التعليم».

وأضاف الرئيس السيسي خلال حديثه بالمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، «عندنا في مصر هنا إتاحة، يعني كان عندنا تعليم للجميع، ولكن ياترى جودته كان بنفس المستوى المقدم بالدول المتقدمة؟.. أفتكر بمنتهى التواضع والوضوح لأ».