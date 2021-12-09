أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم، نظرا لأهميتها في إمداد الجسم بالفيتامينات المهمة، والتي استقرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بسبب زيادة المعروض من الأصناف.

وفي هذا الإطار تقدم «الوطن»، استمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها، أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم الخميس الموافق 9 ديسمبر الجاري، وفق جولة في عدد من الأسواق بمنطقتي إمبابة والدقي، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

وجاءت أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية، على النحو التالي:

سعر الثوم

سجل سعر الثوم الأبيض اليوم، نحو 27 جنيهًا.

سعر البامية

وتراوح سعر البامية اليوم، بين 5 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

سعر الباذنجان

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم، بين 2 إلى 4 جنيهات، وسعر الرومي من 1.5 إلى 4 جنيهات، والباذنجان الأبيض من 1.5 إلى 3.5 جنيه.

سعر البسلة

وتراوح سعر كيلو جرام البسلة، بين 5 إلى 8 جنيهات.

سعر البطاطا

تراوح سعر البطاطا في الأسواق بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

سعر الزيتون

بلغ سعر الزيتون التفاحي نحو 30 جنيهًا للكيلو، والزيتون العزيزي 30 جنيهًا.

سعر الفلفل

سجل سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم، نحو 20 جنيها، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات، وجاء سعر الفلفل الحامي البلدي بـ10 جنيهات، والفلفل الرومي صوب نحو 7 جنيهات.

عيش الغراب

وتراوح سعر طبق عيش الغراب وزن 250 جراما بين 25 إلى 40 جنيهًا.

سعر اللفت

تراوح سعر الكيلوجرام من اللفت بين 1.5 إلى 4 جنيهات.

سعر السبانخ

ووصل سعر كيلو جرام من السبانخ نحو 7 جنيهات.

سعر الكوسة

تراوح سعر كيلو الكوسة اليوم، بين 3 إلى 6 جنيهات.

سعر الطماطم

بلغ سعر الطماطم في الأسواق اليوم، نحو 7 جنيهات.

سعر البروكلي

وسجل سعر الكيلو جرام من البروكلي نحو 8 جنيهات.

سعر قرع العسل

ووصل سعر حبة قرع العسل، متوسط وزن 4 كيلو جرامات، إلى نحو 27 جنيهًا.

سعر القلقاس

تراوح سعر كيلو القلقاس اليوم، بين 4 إلى 8 جنيهات.

سعر الخيار

وبلغ سعر كيلو الخيار البلدي اليوم نحو 7 جنيهات، والصوب 6 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر القرنبيط

سجل سعر حبة القرنبيط متوسط وزن 2 كيلو نحو 7 جنيهات.

سعر الملوخية

تراوح سعر كيلو الملوخية في الأسواق اليوم، بين 1.5 إلى 4 جنيهات.

سعر البصل

وتراوح سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم، بين 2.5 حتى 6 جنيهات.

سعر الجزر

وسجل سعر الجزر اليوم، نحو 5 جنيهات للكيلو.

سعر الفاصوليا

تراوح سعر الكيلو جرام من الفاصوليا اليوم، بين 6 إلى 8 جنيهات.

سعر الليمون

وتراوح سعر كيلو جرام الليمون اليوم، بين 5 و7 جنيهات.

سعر الخس

سجل سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم، نحو 10 جنيهات، بينما الخس المر 3 جنيهات للواحدة، والخس الأحمر 5 جنيهات، والخس المشرشر 4 جنيهات للحزمة.

سعر البطاطس

وتراوح سعر البطاطس اليوم بين 4 و7 جنيهات.