أسعار الخضروات والفاكهة بجنوب سيناء.. انخفاض الطماطم وارتفاع البرتقال

تشهد أسواق الخضروات والفاكهة في محافظة جنوب سيناء، انخفاضا في بعض أسعار الخضر والفواكه وثبات معظم أسعار الأصناف الأخرى، بالرغم من بدء موسم الشتاء وظهور الكثير من أنواع الخضروات بالأسواق.

كما شهدت الفاكهة ثباتا في أسعارها منذ شهر تقريبا، عدا البرتقال الذي ارتفع سعره قليلا، أما باقي أصناف الفواكه الطازجة فأسعارها ثابتة، بحسب تجار الخضروات والفاكهة الذين أكدوا أن هذا الثبات بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة العضوية وارتفاع تكاليف إنتاج المحاصيل في الوقت الحالي.

أسعار الخضر والفاكهة في أسواق جنوب سيناء

عيد إبراهيم، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بجنوب سيناء، قال إن أسعار الخضار تكاد تكون ثابتة، عدا الطماطم تتغير بين وقت وآخر، حيث انخفضت أسعارها حاليا لأقل من 3 جنيهات، وهو أدنى سعر لها منذ أكثر من 6 أشهر، موضحا أن أسعار الفاكهة هي الأخرى ثابتة عدا البرتقال الذي ارتفع سعره بنحو جنيهين.

وأضاف «إبراهيم» إن أسعار الخضروات والفاكهة كالتالي:

أولا - أسعار الخضروات

1- 5 كيلو طماطم 15 جنيها.

2- كيلو ونصف خيار 10 جنيهات.

3- كيلو وربع جزر 10 جنيهات.

4- كيلو فلفل ألوان 17 جنيها.

5- كيلو بسلة 10 جنيهات.

6- 3 كيلو لفت 10 جنيهات.

7- 2 كيلو باذنجان ونصف 10 جنيهات.

8- كيلو ونصف قلقاس 10 جنيهات.

9- 2 كيلو باذنجان روحي 10 جنيهات.

10- 2 كيلو بصل أحمر أو أبيض 10 جنيهات.

11- كيلو وربع بطاطس تحمير 10 جنيهات.

ثانيا- أسعار الفاكهة

1- كيلو موز 10 جنيهات.

2- كيلو جوافة 10 جنيهات.

3- كيلو ونصف كلمنتينا 10جنيهات.

4- طبق فراولة 15 جنيها.

5- كيلو تفاح أحمر سكري 20 جنيها.

6- كيلو ونصف برتقال 10 جنيهات.

7- كيلو رمان 10 جنيهات.

8- 2 كيلو بطاطا 10جنيهات.

9- كيلو تفاح أصفر 20 جنيها.

10- كيلو كنتالوب 10 جنيهات.