السيسي: الناس بتاخد الماجستير والدكتوراه بس في علوم ملهاش أشغال

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن التعليم بدول منظمة التعاون الإسلامي، وعن جودة التعليم بهذه الدول، « الي عاوزة أقوله كتنفيذي وعلشان نقدم تعليم جيد، 35% لـ40% من شباب المنظمة لو مكانش أكتر في التعليم، ولوقولنا في أكتر من مليار وشوية بيتعلمو يكون في حوالي 400 مليون بنقدملهم ايه؟ وبنقدم تعليم عامل إزاي، وهل ثقافة المعرفة والتعليم في بلادنا بتقبل ده.. كان عندنا دايما نقول الناس خدت ماجستير ودكتوراه، ولكن في علوم ملهاش أشغال».

وأضاف الرئيس السيسي متحدثا للضيوف الأجانب الحضور خلال حديثه بالمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، «اللي بتتكلمو فيه بتوافق مع بلادكم المتقدمة ولكن مع بلادنا اللي عاوزة تتقدم، ولازم نحط في اعتبارنا أنه التعليم يحتاج عوامل زمن أكبر بكتير للحصول على نتائجة من أي خطط أخرى، وعلشان نحصل على تعليم جيد ونتائجه بنتكلم في 15 و20 سنة، فهل مجتمعاتنا تتحمل ده».