وزير التعليم العالي: 6 جامعات تكنولوجية جديدة تدخل الخدمة سبتمبر 2022

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّه تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنشأت الدولة 3 جامعات تكنولوجية وبدأت الدراسة بها، وهناك 6 جامعات أخرى جار إنجازها في الوقت الحالي، بمناطق شرق بورسعيد، وبرج العرب، و6 أكتوبر، وطيبة بالأقصر، وفي أسيوط الجديدة، وبعض المناطق الصناعية، وجميعها تحاكي البرامج الخاصة بالصناعة والتنمية.

6 جامعات تكنولوجية تدخل الخدمة في 2022

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته أثناء تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أروقة المنتدى العالمي للتعليم العالي، بمشاركة الجامعات الحكومية والدولية والشركات التكنولوجية المتخصصة في التعليم والبحث العلمي، أنّ الدولة بدأت بـ3 جامعات تكنولوجية، وفي العام المقبل تبدأ الدراسة في الـ6 الجامعات الجاري إنشاؤها في الوقت الحالي، حيث تدخل الخدمة في سبتمبر 2021.

تطوير منطقة برج العرب

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّه بالنسبة لجامعة زويل، جرى الانتهاء من المرحلة الثانية والثالثة فيها، وجار العمل على توجيهات الرئيس بشأن الجامعة المصرية اليابانية، متابعا: «منطقة برج العرب بقى فيها الجامعة اليابانية ومركز البحوث، وجامعة تكنولوجية، برج العرب في خلال فترة قصيرة السنة الجاية هتبقى مكان بيحتضن كثير من الطلاب على مستوى الجمهورية».