انقضاء دعوى وزير الإسكان الأسبق في قضية الحزام الأخضر بالتصالح

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم، بمجمع محاكم التجمع الخامس، انقضاء الدعوى ضد وزير الإسكان الأسبق، محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال «سمير زكى عبد القوي»، للتصالح، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«الحزام الأخضر».

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية ياسر الأحمداوي، وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر طارق فتحي كامل، والسيد حسن الشريف.

تصالح وتسوية مع وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان

وأعلنت النيابة العامة، في وقت سابق، أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول الموجودة في الخارج عقدت تصالح وتسوية مع المتهمين وهم وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ، في بعض القضايا التي نُسبت إليهم، والتي وصلت قيمتها إلى مليار و315 مليونًا و701 ألف و24 جنيه.

وكانت النيابة أحالت محمد إبراهيم سليمان، ورئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاثة من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة التربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة «الحزام الأخضر» بأقل من سعرها.

تواطؤ المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية

وكشفت التحقيقات تواطؤ المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود، وتقارير اللجان الفنية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وتحريات مباحث الأموال العامة.

وبيّنت التحقيقات العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها بين هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التي يترأس مجلس إدارتها.