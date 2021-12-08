محافظ القاهرة: الحكومة تعوض المضارين حال نزع ملكية عقاراتهم

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن الدولة تمنح المواطنين حقوقهم كاملة ويتم تعويضهم وفقا للقانون، حال نزع ملكية العقارات لإقامة مشروعات ذات نفع عام.

قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

وأشار خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن هدم سور مدرسة نوتردام ديزابوتر «أحمد سعيد»، بمحافظة القاهرة قائلا: «مفيش مواطن فى محافظة القاهرة بينزل من شقته إلا إذا كان حصل علي تعويض، وذلك في إطار ما حدده قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة».

وأكد ممثل وزارة التخطيط، ما ذكره محافظ القاهرة، بأن التعويضات تُمنح للمواطنين وفقا للقانون وتتم الإجراءات في أسرع وقت.

وعقّب رئيس اللجنة النائب أحمد السجيني، قائلا: «نحيي الحكومة على هذا الكلام، والحرص على منح التعويض للمواطنين حال نزعه ملكية العقارات للمنفعة العامة، وأُثنى على ما ذكره المحافظ ووزارة التخطيط فيى هذا الصدد، ونحن في مجلس النواب عدلنا قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة مرتين لصالح المواطنين».

وأكد النائب أحمد مقلد، مقدم طلب الإحاطة، إنه منذ بداية العام الدراسي والمدرسة تواجه مشكلة ضخمة في دخول وخروج الطالبات بسبب غلق الشوارع الرئيسية والجانبية المؤدية للمدرسة.

أعمال الحفر أمام مداخل المدرسة

وأضاف أن أعمال الحفر أمام مداخل المدرسة تسببت في العديد من الإصابات بين الطالبات بسبب أعمال الحفر والإنشاءات، متابعا: «أثناء اليوم الدراسي فوجئت إدارة المدرسة بزيارة من إحدى اللجان الهندسية تخطرهم بأنه سيتم هدم السور المحيط بالمدرسة مما يعرض سلامة الأطفال إلى خطر داهم».

وطالب النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اللجنة بإصدار توصية بتشكيل لجنة هندسية من الحكومة لمحاولة إيجاد بديل عن هدم سور المدرسة.