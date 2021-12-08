أحدث ظهور للفنانة «نورا» في عيد ميلاد شقيقتها «بوسي»

شاركت الفنانة مي نور الشريف متابعيها، بنشر صورة من عيد ميلاد والدتها الفنانة «بوسي»، عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، والتي ظهرت خلالها الفنانة نورا، شقيقة بوسي، في أحدث ظهور لها.

تعليق مي نور الشريف علي صورتها مع خالتها

وعلقت «مي» علي الصورة قائلة: « نعد النعم، الحمد لله على الصحة والستر والعائلة والضهر، كل عام وأنتِ منورة حياتنا وفوق راسي، أنا وسارة ومستحملاني أنا شخصيًا، كل عام وأنت زي ما تحبي يا مامي»، ويعد ذلك هو أحدث ظهور للفنانة نورا وشقيقتها الفنانة بوسي.

جمال «نورا» يجذب اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وأشاد المتابعون بجمال الفنانة نورا التي ابتعدت عن الأضواء منذ سنوات طويلة، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: «روقة القمر» وذلك في إشارة منه إلي دورها في فيلم «العار»، الذي جسدت فيه شخصية «روقة» وتوفيت وفق أحداث الفيلم.

وفي سياق مختلف، أبدت الفنانة «مي نور الشريف»، ترحيبها بعرض صورة والدها الفنان الراحل نور الشريف ضمن أحداث مسلسل «نسل الأغراب»، الذي عُرض في رمضان الماضي، حيث أكدت في تصريحات لها أنها وجدتها فرصة لوجود والدها في الشهر الرمضاني في عمل محترم، بطله أمير كرارة وأحمد السقا ومخرجه محمد سامي.

يذكر أن آخر أعمال مي نور الشريف، كان مشاركتها في بطولة مسلسل «اللهم إني صايم»، الذي عُرض عام 2017، حيث أدت شخصية «شهيرة»، التي حازت إعجاب الجمهور، وشاركها البطولة كل من مصطفي شعبان، ماجدة زكي، عزت أبوعوف، ريم مصطفي، وفاء صادق، ندي موسي، فراس سعيد، خالد عليش، محمد أبو الوفا، سليمان عيد، محمد أحمد ماهر، لقاء سويدان، مني حسين وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أكرم فريد.