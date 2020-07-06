مي نور الشريف بعد وفاة رجاء الجداوي: نتقابل مع كل الحبايب على خير

نشرت الفنانة مي نور الشريف صورة تجمعها بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت عليها قائلة، "ربنا يرحمك ويغفر لك ونتقابل مع كل الحبايب على خير وحشتيني".

يذكر أنه تم دفن جثمان الفنانة رجاء الجداوي بمقابر العائلة بمنطقة البساتين بالقاهرة، وكان قد حرص عدد من الفنانين على حضور جنازة ودفن الفنانة الراحلة، وكان من أول الحضور إلى المقابر الفنانة فيفي عبده، وبعد ذلك وصل كل من الفنانة شيماء سيف، والفنان محمد الشقنقيري، والفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، ومنير مكرم إلى المقابر بمنطقة البساتين، لحضور جنازة ودفن جثمان الفنانة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا صباح أمس متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.