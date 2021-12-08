موجة الطقس السيئ.. رياح شديدة تقتلع الأشجار وأعمدة الإنارة بدمياط

شهدت مدن محافظة دمياط، مساء اليوم حالة من الطقس السيئ وارتفاع في سرعة الرياح وعواصف ترابية، ما تسبب في سقوط عمود إنارة بعزبة أبوعبدالله بمنطقة السواحل بكفر البطيخ، وسقوط شجرة على سيارة بمدينة دمياط، فضلًا عن تطاير أجزاء من روف أحد الأسطح.

تقلبات جوية بدمياط

وتشهد محافظة دمياط، منذ مساء أمس، تقلبات جوية أدت لتعطل أعمال الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة المنزلة، وقال حسام خليل، رئيس جمعية الصيادين بمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، إن الصيادين وأصحاب مراكب الصيد توقفوا عن الصيد اليوم الأربعاء، نظرًا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات الجومائية من ارتفاع في الأمواج، وسرعة الرياح وحرصا على الأفراد من البحارة، والمراكب.

وأكد خليل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بوغاز عزبة البرج مفتوح أمام المراكب العائدة ولم يتم غلقه، متوقعًا هدوء الرياح وتراجع سرعة الرياح فجر غد الخميس.

تراجع درجات الحرارة بدمياط

وشهدت محافظة دمياط انخفاض درجات الحرارة وسرعة الرياح والأتربة وحتى الآن لم تشهد المحافظة سقوط أمطار، فيما انتظمت الدراسة بالمدارس والجامعات.

وفى سياق متصل انتظمت حركة الملاحة وأعمال الشحن والتفريغ بميناء دمياط، ولم تتأثر الحركة بالميناء بسوء الأحوال الجوية نظرا لطبيعة الميناء الجغرافية.

وفى سياق متصل، أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها المحافظة.

وأصدرت محافظ دمياط عددًا من التوجيهات للأجهزة التنفيذية، كان أهمها التعامل الفوري مع تداعيات سوء الأحوال الجوية، وانتشار معدات وسيارات شفط المياه للتعامل فور سقوط الأمطار لتيسير الحركة المرورية، مع التأكد من استعداد الأطقم الفنية، والتنسيق مع غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة.

وناشدت المحافظ المواطنين بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات وأعمدة الإنارة، نظرًا لتعرض المحافظة لحركة رياح شديدة.