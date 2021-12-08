خبير رقمي: زرع شريحة إلكترونية في دماغ البشر تطور «يخض» وأمر كارثي

حذّر الدكتور محمد عزام خبير التحول الرقمي، من الميتافيرس الذي أعلن عنه مارك زوكيربرج الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة فيسبوك، وما أعلن عنه القطب الأمريكي إيلون ماسك، بشأن زرع أول شريحة في دماغ البشر مع بداية 2022، «نحن أمام عالم جديد يعاد تشكيله بالتكنولوجيا، أشبه بالأفلام الخيالية من حيث استخدام الشرائح الإلكترونية داخل جسم الإنسان، ويجب الحذر من أن هناك أهداف خبيثة وسيئة وغير أخلاقية، لكن كل تكنولوجيا لها جانب جيد أيضًا».

الشريحة التي أعلن عنها القُطب الأمريكي ما زالت في مرحلة البحث والتطوير

وأضاف «عزام»، خلال مداخلة في «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، على «المحور»، أنه لم تبدأ حتى الآن مرحلة استخدام الشرائح في دماغ الإنسان، إذ إن الشريحة التي أعلن عنها القُطب الأمريكي ما زالت في مرحلة البحث والتطوير، إذ يتم تطوير هذه التكنولوجيا بتقنية النانو تكنولوجيا ويمكن استخدامها في العلاج من الأمراض وقد تستخدم في علاج البشر وإن لم يتم إدارتها جيدا ستحدث كوارث للبشرية، كما أن ما أعلن عنه إيلون ماسك يبعث على الخوف أمر «يخض».

يمكن التحكم في الإنسان وحياته وشعوره وتصرفاته وتفكيره

وأشار خبير التحول الرقمى إلى أن خطورة هذا الأمر تكمن في أنه يستهدف الربط بين الذكاء الطبيعي والذكاء الاصطناعي، ويمكن التحكم في الإنسان وحياته وشعوره وتصرفاته وتفكيره وبالتالي فإن هذا الموضوع يستحق الوقوف كثيرًا أمامه وقد يتم وضع محددات أخلاقية لهذا الأمر وإن لم يحدث ذلك فإننا سنواجه كوارث لا يمكن تصورها، محذرًا أنه قد لا يمكن الفصل بين العالمين المادي والافتراضي وسيكون لدى البشر نفس الأحاسيس والأفكار.

سنصبح إرادة رهينة هذا العالم الجديد إذا دخلنا إليه بإرادتنا

وتابع: «سنصبح إرادة رهينة هذا العالم الجديد إذا دخلنا إليه بإرادتنا حيث يتحكم فيه المنصات والشركات الكبرى ستستغل هذا الأمر وهذه الأمور تؤثر على الأمن القومي للدول وقد تؤدي إلى انهيارها، هناك جانب مضيء لهذه التكنولوجيا وبخاصة العلاج لأمراض مستعصية التي كانت تسبب أعداد وفيات كبيرة».