برلماني: نواكب منظومة التحول الرقمي بتطوير التشريعات لحماية المواطن

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الإتصالات بمجلس النواب، إن توجه الدولة نحو تطبيق منظومة التحول الرقمي، دفع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان إلى مواكبة تلك التطورات على الصعيد التشريعي، موضحا أن المجلس ناقش خلال الأيام الماضية عدد من طلبات الإحاطة، ومنها طلب إحاطة عن البيانات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين والرسائل التي يستقبلها عدد كبير من المواطنين من شركات كثيرة.

وأضاف رئيس لجنة الإتصالات بمجلس النواب، في تصريحات لـ«تلفزيون الوطن»، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورئيس حماية المستهلك، أوضحا أن المحال التجارية التي تسجل أرقام العملاء فور شراء بعض المنتجات، هي مصدر إرسال الإعلانات من الشركات التي ترغب في تسويق منتجاتها.

وناقشت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قانون مقدم من الحكومة وهو قانون حماية البيانات الشخصية، وهذا القانون يحمي بشكل كبير جدا بيانات المواطنين، ويضم العديد من المواد والعقوبات والمواجهات الصارمة والحاسمة.

الرسائل التي سيتلقاها المواطن على هاتفه

وشرح «بدوي»، أن الرسائل التي سيتلقاها المواطن على هاتفه ومقدار الضرر الذي سيقع على المواطن ستحدد العقاب، ففور صدور اللائحة التنفيذية يُطبق القانون على أي شركة، عن طريق إلزامها بعدم إرسال رسائل للمواطنين إلا إذا وافق المواطن على استقبال رسائل الإعلانات.

انتظار قانون قانون المعاملات الإلكترونية

وكشف بدوي أننا الآن في انتظار قانون يقدم من الحكومة وهو قانون المعاملات الإلكترونية، ويخص الإعلانات على السوشيال ميديا وخصوصا إعلانات مثل الأدوية الوهمية، مشددا على أن الشركات المطابقة للمواصفات والمعايير تداخلت مع غير المطابق للمعايير.

وشرح عضو مجلس النواب أنه حال شراء منتج مخالف للمواصفات، والتعرض لنصب الكتروني يتم التقدم ببلاغ رسمي للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.