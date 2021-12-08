15 شرطا للحصول على وظيفة ممثل عمالي في الخارج.. أبرزها الكفاءة

وضعت وزارة القوى العاملة، العديد من الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح والحصول على وظيفة ممثل مكتب عمالي لمصر بالخارج، وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 130 لسنة 2020، بشأن قواعد ومعايير شغل وظائف مكاتب التمثيل العمالي الخارج.

الشروط العامة للحصول على وظيفة ممثل عمالي بالخارج

وجاءت الشروط على النحو التالي:

1- ألا يزيد المتقدم للإعلان عن 56 عاما.

2- أن يكون متواجدا على رأس العمل لمدة خمس سنوات متصلة، السابقة على تاريخ الإعلان، على الأقل، وأن يكون حاصلا على تقدير كفء على الأقل.

3- ألا يكون قد سبق له شغل إحدى الوظائف في مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

4- ألا يكون قد وقع عليه جزاءات تأديبية طوال مدة خدمته الوظيفية، ما لم يكن قد تم محوها وفقا للضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

5- أن يكون حاصلا على تقدير كفء على الأقل في تقارير الكفاية عن السنة الأخيرة، ويجوز لمن سبق له العمل بإحدى هذه الوظائف ولم يستكمل مدة ندبه بالخارج لأسباب خارجة عن إرادته، أن يتقدم لشغل هذه الوظائف لاستكمال المدة المتبقية إذا توافر الشرطين الآتيين:

أ- صلاحيته للوظيفة الشاغرة.

ب- ألا تقل المدة المتبقية في ندبه عن سنة كاملة.

6- أن يجيد اللغة الإنجليزية أو الأساسية للدولة الأجنبية المرشح لوظيفة ملحق عمالي بها، وأن يكون ملما باللغة الإنجليزية، إذا كان متقدما لشغل وظيفة ملحق عمالي بالدول العربية.

7- اجتياز كافة الاختبارات المقررة لشغل هذه الوظائف بنجاح.

الشروط الخاصة للحصول على الوظيفة

1- أن يكون متقدما لشغل وظيفة ملحق عمالي أول من شاغلي الدرجة الثانية التخصصية على الأقل.

2- أن يكون المتقدم لوظيفة ملحق عمالي ثانِ، من شاغلي الدرجة الثانية، التخصصية «ب» على الأقل.

3- أن يكون المتقدم لشغل وظيفة مساعد ملحق إداري من شاغلي الدرجة الثالثة على الأقل من حملة المؤهلات المتوسطة أو فوق المتوسطة.

4- آلية وموعد التقدم لشغل وظائف الملحقين العماليين

5-- السيرة الذاتية متضمنة الدورات التدريبية التي حصل عليها المتقدم وأهم إنجازاته الوظيفية وطوال مدة خدمته، مؤيدا بالمستندات.

6- بيان بالحالة الوظيفية، موضحا به «طريقة التعيين - المؤهلات العلمية - الإجازات التي حصل عليها طوال مدة الخدمة».

7- تقرير كفاية الأداء عن السنة الأخيرة، الجزاءات التأديبية خلال مدة الخدمة، إن وجدت، ما لم يكن تم محوها وفقا للضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

8- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.