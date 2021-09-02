«الوطن» تنشر التفاصيل.. إعلان وظائف ممثلي مكاتب العمال بالخارج 2021

أعلنت الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والإدارة العامة للتمثيل الخارجي بوزارة القوى العاملة، عن وظائف مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، من خلال الإعلان رقم 1 لسنة 2021، وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 130 لسنه 2021 بشأن قواعد ومعايير شغل هذه الوظائف.

وحصلت «الوطن» على منشورات ومستندات، توضح فيها وزارة القوى العاملة، ضوابط وشروط وطرق شغل وظائف الملحقين العماليين، وممثلي مكاتب العمال بالخارج.

وقال منشور الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والادارة العامة للتمثيل الخارجي بوزارة القوى العاملة: «تتشرف الأمانة الفنية للجنة اختيار المرشحين لشغل وظائف مكاتب التمثيل العمالي في الخارج بأن تعلن عن شغل وظيفتي (ملحق عمالي أول - ملحق عمالي ثان)، بمكاتب التمثيل العمالي بكل من (جدة - الرياض - الأردن)، ووظيفة ملحق عمالي أول بمكاتب التمثيل العمالي بكل من (الكويت - الإمارات - قطر - العراق - لبنان - إيطاليا)، ووظيفة مساعد ملحق إداري بمكتب التمثيل العمالي بالكويت.

وأضاف المنشور أنه يُشترط فيمن يرشح على شغل هذه الوظائف التي تتوفر لديه الشروط الواجبه في القرار الوزاري رقم 130 لسنه 2020 بشأن قواعد ومعايير شغل وظائف مكاتب التمثيل العمالي الخارج، التي تتضمن ما يلي:

أولا- الشروط العامة:

1- ألا يزيد المتقدم للإعلان عن 56 عاما.

2- أن يكون متواجدا على رأس العمل لمدة خمس سنوات متصلة، السابقة على تاريخ الإعلان، على الأقل، وأن يكون حاصلا على تقدير كفء على الأقل.

3- أن يكون حاصلا على تقدير كفء على الأقل في تقارير الكفاية عن السنة الأخيرة.

4- ألا يكون قد وقع عليه جزاءات تأديبية طوال مدة خدمته الوظيفية، ما لم يكن قد تم محوها وفقا للضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

5- ألا يكون قد سبق له شغل إحدى الوظائف في مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، ويجوز لمن سبق له العمل بإحدى هذه الوظائف ولم يستكمل مدة ندبه بالخارج لأسباب خارجة عن إرادته، أن يتقدم لشغل هذه الوظائف لاستكمال المدة المتبقية إذا توافر الشرطين الآتيين:

أ- صلاحيته للوظيفة الشاغرة.

ب- ألا تقل المدة المتبقية في ندبه عن سنة كاملة.

6- أن يجيد اللغة الإنجليزية أو اللغة الأساسية للدولة الأجنبية المرشح لوظيفة ملحق عمالي بها، وأن يكون ملما باللغة الإنجليزية، إذا كان متقدما لشغل وظيفة ملحق عمالي بالدول العربية.

7- اجتياز كافة الاختبارات المقررة لشغل هذه الوظائف بنجاح.

ثانيا: الشروط الخاصة

1- أن يكون متقدما لشغل وظيفة ملحق عمالي أول من شاغلي الدرجة الثانية التخصصية على الأقل.

2- أن يكون المتقدم لوظيفة ملحق عمالي ثانِ، من شاغلي الدرجة الثانية، التخصصية «ب» على الأقل.

3- أن يكون المتقدم لشغل وظيفة مساعد ملحق إداري من شاغلي الدرجة الثالثة على الأقل من حملة المؤهلات المتوسطة أو فوق المتوسطة.

آلية وموعد التقدم لشغل وظائف الملحقين العماليين

كما تضمن الإعلان عن الوظائف آلية وموعد التقدم لشغل هذه الوظائف، حيث تقدم الطلبات من أصل وخمس صور للأمانة الفنية للجنة الاختيار بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شؤون العمالة الوطنية بالخارج بديوان عام وزارة القوى العاملة، اعتبار ا من 2 سبتمبر 2021 حتى 1 أكتوير 2021 على أن يرفق ما يلي:

- السيرة الذاتية متضمنة الدورات التدريبية التي حصل عليها المتقدم وأهم إنجازاته الوظيفية وطوال مدة خدمته، مؤيدا بالمستندات.

- بيان بالحالة الوظيفية، موضحا به (طريقة تعيين- المؤهلات العلمية- الإجازات التي حصل عليها طوال مدة الخدمة).

- تقرير كفاية الأداء عن السنة الأخيرة، الجزاءات التأديبية خلال مدة الخدمة، إن وجدت، ما لم يكن تم محوها وفقا للضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.