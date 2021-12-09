الشيخ عطية صقر.. «مفتي البسطاء» وعالم الدعوة الموسوعي (فيديو)

لقب بـ«مفتي البسطاء»، نظرا لسلاسة أسلوبه في الوعظ والدعوة، وردوده التي تمس قلوب محبيه قبل أن تشنف أذانهم بها، إنه الشيخ عطية صقر، التي تحل اليوم ذكرى رحيله الـ15؛ إذ توفي في مثل هذا اليوم 9 ديسمبر عام 2006، ويسلط التقرير التالي الضوء على ملامح من سيرته.

ذكرى وفاة الشيخ عطية صقر

أطل الشيخ عطية صقر الذي تحل ذكرى وفاته اليوم على الناس من خلال نافذة إعلامية عبر برنامج «فتاوى وأحكام»، الذي كان يبثه التليفزيون المصري، لاسيما في شهر رمضان حتى اعتبر من روائح الشهر الكريم؛ إذ يعيد للأذهان عبق شهر الصيام من خلال الفتاوى الخاصة به، بالتزامن مع برنامج خواطر الشيخ الشعراوي، الذي كان يذاع قبل انطلاق مدفع الإفطار.

وبالعودة للسيرة الذاتية للشيخ الراحل عطية صقر؛ فإنه ولد في 22 نوفمبر عام 1914، في قرية بهنباي بمركز الزقازيق في محافظة الشرقية، وأتم حفظ القرآن الكريم وهو في التاسعة من عمره، وجوَّده بالأحكام وعمره 10 سنوات، ثم تخرج في كلية أصول الدين، وتدرج في الوظائف والمناصب في مجال الدعوة الإسلامية.

بدأ «صقر» من وظيفة إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، حتى أصبح من كبار علماء الأزهر الشريف؛ إذ شغل منصب رئيس لجنة الإفتاء بالأخير وعضوا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضو سابق بمجلسي الشعب والشوري، وتوفي في 9 ديسمبر 2006 بالمركز الطبي العالمي، عن عمر ناهز 92 عاما، ودفن في مسقط رأسه بقرية بهنباي.

فتاوى وأحكام

وبالإضافة إلى البرنامج الشهير «فتاوى وأحكام»، فقد شارك الشيخ عطية صقر في البرامج الدينية بالإذاعة والتليفزيون، وعقد العديد من الندوات في دور التعليم والمؤسسات المختلفة.

واتسمت فتاوى الشيخ عطية صقر بالمصداقية والجرأة ومنها الحكم بربوية الفوائد البنكية ودفاعه عن ختان الإناث بأنه بين الوجوب والاستحباب ولقي بسبب بعض فتاواه الكثير من المشكلات، حتى جاءت فتواه الشهيرة بتحريم مصافحة المرأة الأجنبية أثناء برنامجه التلفزيوني «فتاوى وأحكام»، ما تسبب في حالة من الجدل والخلاف أدت إلى إيقاف البرنامج لفترة، وأيضا في تنحيته عن منصب رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف عام 2002.

حصل الشيخ الراحل على جائزة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى سنة 1983، ونوط الامتياز من الطبقة الأولى سنة 1989م، وله أكثر من 31 مؤلفا علميا أهمها «الدعوة الإسلامية دعوة علمية»، وهو الكتاب الحاصل على جائزة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، كما أن له مجلد من 6 أجزاء حول الأسرة تحت رعاية الإسلام.