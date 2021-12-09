«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد

يستعد مجلس الشيوخ في الجلسات البرلمانية المقبلة، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، بعد أن انتهت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بالمجلس من مناقشة مجمل مواد المشروع، وارجأت بعضها لاجتماع برلماني الأسبوع المقبل.

مشروع قانون العمل الجديد

مشروع قانون العمل الجديد يعد على رأس القوانين التي تهم قطاع عريض من المواطنين، لاسيما أنه ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.

وتأتي أهمية مشروع قانون العمل الجديد في وضع حلول للإشكاليات التي يواجهها القانون الحالي، ومن بينها إنهاء خدمة العامل بدون إخطاره مسبقا، وعدم الحصول على مستحقاته المالية، فضلا عن إلزام صاحب العمل بحق العامل في الحصول على راحة خلال ساعات العمل، وكذلك إجازاته السنوية.

عقد العمل

وتقدم «الوطن» عددا من المعلومات الهامة حول مشروع قانون العمل الجديد، في صورة سؤال وجواب كالتالي:

-هل يجوز إنهاء عقد العمل غير محدد المدة؟

وفقا لمشروع قانون العمل الجديد يحق لأي من طرفي علاقة العمل إنهاء العقد غير محدد المدة، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع.

كما تضمن مشروع القانون حق العامل في إنهاء العقد بعد 6 سنوات لتمكينه من الالتحاق بعمل أخر مناسب لقدراته وخبراته، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل إنهاء العلاقة بـ3 أشهر على الأقل، ليستطع بعدها تدبر أمره.

- كيف واجه قانون العمل الجديد حالات الفصل التعسفى للعامل؟

راعى المشرع خلال إعداده لمشروع قانون العمل الجديد، حالات الفصل التعسفي للعامل، ولايجوز الاعتداد باستقالة العامل الإ بناء على موافقة الجهة الإدارية المختصة.

- ما هي إجراءات إنهاء عقد العمل محدد المدة؟

ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته؛ فإذا جدد عقد العمل لمدة لا تجاوز 4 سنوات، جاز لأي من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب.

فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر من الأجر الثابت عن كل سنة من سنوات الخدمة، ما لم يكن هناك نظام أفضل للعامل بالمنشأة.

إجازات العامل

- كيف ينظم مشروع قانون العمل إجازات العامل؟

يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك كالتالي:

- 15 يوما في السنة الأولى.

- 21 يوما اعتبارا من السنة الثانية.

- 30 يوما لمن أمضي عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر.

- 45 يوما لمن تجاوز سنه الـ15 عاما ولذوي الإعاقة.

ـ إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.