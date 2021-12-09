مالي.. مقتل ثلاثة مدنيين في هجومين مسلحين شمال البلاد

أعلنت السلطات في مالي مقتل ثلاثة مدنيين بمدينة «تمبكتو»، شمال البلاد خلال هجومين مسلّحين، وقالت محافظة تمبكتو في بيان، إنّ شابين اغتيلا على أيدي مسلّحين مجهولين كانوا على متن سيارة، ونقلت وكالة أنباء «فرانس برس»، أنّ القتيلين هما مصفّف شعر وأحد عملائه وينتميان إلى عرقية سونجهاي.

أعمال انتقامية عرقية

ونقلت «فرانس برس»، عن أحد أعيان المدينة أنّ هذه الاغتيالات محددة الأهداف وترتبط بخلافات بين أفراد من أعراق مختلفة، وبحسب الوكالة الفرنسية، تظاهر عشرات الأشخاص في المدينة، بينما قال الجيش في بيان «إنّ المتظاهرين هم شبّان من الحضر أرادوا الانتقام لمقتل الشابين، مشيراً إلى أنّ عربة عسكرية كانت في الموقع من أجل احتواء الموقف تعرّضت لإطلاق نار من قبل مسلّحين، وتجمّع مئات الأشخاص بوسط المدينة لدفن القتيلين».

وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس إنّه بعد الجنازة أُطلقت عيارات نارية على شخصين آخرين أحدهما طفل، وأفاد عدد من أعيان المدينة أنّ أحد هذين الجريحين ما لبث أن توفي متأثراً بإصابته.

توترات بين أعراق مختلفة

وتسود مدينة تمبكتو توترات، تتحوّل أحياناً إلى أعمال عنف واشتباكات دموية، بين أفراد من البدو، وهم من قبائل الطوارق والعرب، وآخرين من الحضر، من أعراق سونجهاي وبامبارا، كما شهدت المدينة بنهاية نوفمبر أعمال عنف أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، وتعود آخر اشتباكات عرقية واسعة النطاق في تمبكتو إلى عام 2019.

وتشهد مالي أعمال عنف متعدّدة الأوجه خلفت آلاف الضحايامن المدنيين، منذ اندلاع تمرّد مسلّح شمال البلاد في 2012 قاده انفصاليون وجهاديون، وذلك رغم تدخل قوات تابعة للأمم المتحدة وقوات فرنسية وأخرى أفريقية.