«هيرميس» تنجح في اتمام بيع 126.2 مليون سهم من «أبو قير للأسمدة» بـ 143 مليون دولار

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب – المتخصص في إتمام كبرى الصفقات الاستثمارية في الأسواق الناشئة والمبتدئة – نجح في تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة بيع حوالي 126.2 مليون سهم من أسهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية (كود ABUK.CA) بالبورصة المصرية وهو ما يعادل حوالي 10% من أسهم رأس مال الشركة، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 143 مليون دولار.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق العالمي ومدير الطرح المشترك للطرف البائع من المستثمرين، وهم بنك الاستثمار القومي، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والأهلي كابيتال القابضة، والقابضة للصناعات الكيماوية.

و أكد مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بإتمام هذه الصفقة والتي تعد بمثابة إنجاز جديد في إطار التزام الشركة بتشجيع شركات ومؤسسات القطاع الخاص على الاستثمار في الأصول المملوكة للدولة، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية.

وأضاف جاد أن المجموعة المالية هيرميس نجحت في إتمام صفقة بيع 4.5٪ من أسهم الشركة الشرقية للدخان خلال عام 2019 بقيمة 1.7 مليار جنيه، وهو أولى الطروحات الأولية في برنامج خصخصة الشركات التابعة للحكومة.

وفي ظل ارتفاع الأسعار واستمرار نمو الطلب على الأسمدة عالميًا، نجحت شركة أبو قير في مضاعفة صافي أرباحها خلال العام الحالي، وهو ما يعكس مقومات النمو الواعدة والمستدامة التي تنفرد بها الشركة في ذلك القطاع الاستراتيجي بالسوق المصري.

وتعد شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية هي أول وأكبر شركة مصرية متخصصة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية ، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 2.3 مليون طن سنويًا.

وتقوم الشركة بإنتاج مجموعة متكاملة ومتنوعة من منتجات الأسمدة، بما في ذلك الأمونيا واليوريا ونترات الأمونيوم ويوريا نترات الأمونيوم ومنتجات الأسمدة التي تحتوي على النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم (NPK).

وتمتلك الحكومة المصرية الحصة الأكبر في أبو قير للأسمدة، وبعد إتمام هذه الصفقة، سوف تصبح ثاني شركة مملوكة للدولة يتم طرح أسهمها بالبورصة المصرية خلال عام 2021.

وقد نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام 12 صفقة خلال عام 2021 منفردًا، ليصل إجمالي الصفقات التي قام بتنفيذها 32 صفقة وبقيمة إجمالية 7 مليار دولار، تتنوع ما بين صفقات بأسواق الأسهم وترتيب وإصدار الدين ودمج واستحواذ.

وقد شمل ذلك قيام القطاع بتقديم الخدمات الاستشارية لبيع حصة من أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) لتحالف شركتي الدار العقارية الإماراتية وأبو ظبي التنموية القابضة (ADQ)، وقيامه بدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام لأسهم شركة "أدنوك للحفر" في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بقيمة 4.0 مليار درهم إماراتي، بالإضافة إلى صفقة طرح أسهم شركة "الياه سات" في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بقيمة 2.7 مليار درهم إمارتي.

كما قام القطاع بدور مدير الطرح وضامن التغطية في صفقة الطرح العام لأسهم شركة «الخريف» لتنقية المياه والطاقة في السوق المالية السعودية "تداول" بقيمة 144 مليون دولار أمريكي.