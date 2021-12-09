سنغافورة تدفع مواطنيها للتطعيم بوقف دعم علاج كورونا

قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إن سنغافورة قررت اتخاذ سياسة جديدة لدفع مواطنيها إلى التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، حيث توقفت الحكومة عن دفع فواتير علاج مرضى «كوفيد-19» لغير الحاصلين على اللقاح، وتأتي الخطوة بعد اتجاه الحكومات إلى تضييق الخناق على الأشخاص غير الملقحين من خلال تقييد حركتهم ومنعهم من دخول كثير من الأماكن العامة.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة في سنغافورة: «بسبب اختيارهم، فإن الأفراد غير الملقحين يشكلون الجزء الأكبر من أسرّة العزل في المستشفى ووحدة العناية المركزة، ويساهمون بشكل غير متناسب في الضغط على موارد الرعاية الصحية لدينا»، مضيفا أن الأشخاص الذين لم يحصلوا على التطعيم ويتعرضون للفيروس التاجي سيحصلون على دعم حكومي لدفع تكاليف العلاج، لكن الدولة لن تغطي كامل فواتير الرعاية الطيبة كما فعلت سابقا.

تكلفة دعم المرضى

وتصل فواتير المستشفيات لمرضى كوفيد في أجنحة العناية المركزة إلى 18 ألف دولار، لكن الدعم الحكومي قد يجعل هذه التكلفة تنخفض إلى نحو 3000 دولار أو أقل، وفقا للمتحدث، ولا يزال هناك 44 ألف شخص من كبار السن في سنغافورة غير حاصلين على التطعيم، وفي أوائل نوفمبر، قالت حكومة سنغافورة إن نحو 95 بالمئة من الوفيات خلال الأشهر الستة الماضية كانت لأشخاص يبلغون من العمر 60 عاما فأكبر، حيث بلغت نسبة غير الملقحين من إجمالي الوفيات 72%.

تلقيح 96% من السكان

وكانت الحكومة السنغافورة تتكفل بعلاج المصابين بفيروس كورونا مجانا منذ بداية الوباء، وذلك لضمان عدم زيادة الأعباء المالية على المواطنين، ومع ذلك، تملك سنغافورة وهي دولة غنية، أحد أعلى معدلات التطعيم في العالم بعد تلقيح 96% من سكانها المؤهلين، وفقا للبيانات الحكومية، وجاءت هذه النسب المرتفعة بعد قيود وضعتها سنغافورة على دخول الأماكن العامة، بما في ذلك المطاعم ومراكز التسوق.