  سنغافورة تسجل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم السبت، تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد حتى الآن 56 ألفا و982 حالة.

ونقلت صحيفة "توداي" السنغافورية على موقعها الإلكتروني عن الوزارة، إنه من بين الإصابات الجديدة، ثلاث حالات مجتمعية أما الإصابات الأخرى فهي لعاملين مهاجرين يقيمون في سكن العمال الأجانب.

وبلغ عدد المتعافيين 56 ألفا و267 حالة.. بينما لا يزال هناك 50 حالة في المستشفيات تتلقى العلاج.

واستقرت حصيلة الوفيات بسبب الفيروس التاجي عند 27 حالة، بينما توفي 15 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس "كورونا" لأسباب أخرى.