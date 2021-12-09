ضبط مسئول بالشئون الصحية في البحيرة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مسئول بإحدى الجهات الخاصة بالشئون الصحية بالبحيرة لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي والاستيلاء على المال العام.

ضبط المتهم لاستغلال موقعه الوظيفي

وضبط ضباط المباحث، المتهم لاستغلاله موقعه الوظيفي الاتفاق مع بعض المنتفعين بالوحدات السكنية الخاصة بـ«محل عمله» وقيامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال قيام المنتفعين المشار إليهم بالتصرف فيها بالبيع أو الإيجار لآخرين «دون وجه حق».

تربيح الغير بمليون جنيه

وتابعت التحريات، أن المتهم سهل للمنتفعين بيع وإيجار الوحدات دون وجه حق، حيث أن تلك الوحدات السكنية مملوكة لإحدى الجهات الحكومية والإشراف عليها من قِبل جهة عمله، مما ترتب عليه الاستيلاء على المال العام والإضرار به وتربيح الغير بمبلغ مالي قرابة الـ«مليون» جنيه.

وبمواجهه المتهم أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.