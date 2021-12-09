رئيس جامعة بنها: الفساد هو المعوق الأكبر لمحاولات التقدم

نظمت جامعة بنها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية، اليوم الخميس، احتفالية باليوم العالمي لمكافحة الفساد بحضور الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء خالد عبد اللطيف رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية، ونواب رئيس الجامعة، ونائب محافظ القليوبية، وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين، وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب.

وفى كلمته أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أن الفساد هو المعوَّق الأكبر لمحاولات التقدم، والمقوَّض الرئيسي لعمليات التنمية في جميع أنحاء العالم لذلك كان لابد من زيادة الوعي بخطورته، فهو الآفة الواجب مكافحتها، والمرض الواجب علاجه للتخلص من آثاره السلبية.

وأشاد رئيس جامعة بنها في كلمته برجال مصر الشرفاء في هيئة الرقابة الإدارية بقيادة اللواء حسن عبدالشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء خالد عبداللطيف، رئيس مكتب الرقابة الإدارية بمحافظة القليوبية، وذلك على أدوارهم الوطنية الجليلة في مكافحة الفساد، وإرساء قيم النزاهة والشفافية.

وأضاف الدكتور جمال سوسة، أن مصر استطاعت في السنوات القليلة الماضية أن تحقق نتائج باهرة في مجال مكافحة الفساد خاصة عقب إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة الفساد عام 2014- 2018 والثانية 2019- 2022.

وتابع، وبدورها فإن جامعة بنها تحرص دائمًا على إرساء مبادئ النزاهة والشفافية، وتطبيق أهداف الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، وزيادة وعي الطلاب والطالبات بخطورة الفساد، وهو ما انعكس في الحرص على إدخال مفهوم «مكافحة الفساد» ضمن مادة «القضايا المجتمعية»، المقرر تدريسها للطلاب، كمتطلب تخرج للطلاب.

كما تقدم رئيس الجامعة بعظيم الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم لجهود رجال مصر الشرفاء من هيئة الرقابة الإدارية في مجال منع ومكافحة الفساد متبنيين شعار هذا العام.

نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية

وفي نهاية كلمته قام الدكتور جمال سوسة بعرض تقديمي عن جهود جامعة بنها في نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، مشيرا إلى أن الجامعة لديها رؤية ورسالة لإدراك وتحديد مخاطر الفساد من خلال تطوير واستكمال هيكلة الجهاز الإداري بالجامعة، وتفعيل نظم الجودة الإدارية والتميز في الأداء الحكومي بغرض تطوير جهاز إداري كفء وفعال وتراعي الجامعة تقديم خدمات ذات جودة عالية لمنتسبيها، من خلال تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات داخل الجامعة بالإضافة إلى تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية.

موضحا أن الجامعة قامت بعمل مبادرات طلابية وندوات للتوعية بمخاطر الفساد وخطورته علي المجتمع وعمل مطويات وملصقات للتوعية بمخاطره علي المجتمع بالإضافة إلي مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منه.

رفع الوعي بأهمية مواجهة الشباب

من جانبه قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أن اليوم العالمي لمكافحة الفساد فرصة حقيقية لرفع وعي شباب جامعة بنها وتعميق معرفتهم بالقضايا المتعلقة بمنع ومكافحة الفساد ولتسليط الضوء على مخاطر الفساد وتبعاته على التنمية الاقتصادية في مصر وفي العالم بأسره.

وأشار إلى أن أشكال الفساد تختلف في كافة قطاعات ومؤسسات الدولة فيمكننا أن نعتبر أن كل تصرف غير قانوني مادي أو أخلاقي يهدف إلى تحقيق مصالح شخصية على حساب المصالح العامة هو شكل من أشكال الفساد.

وأضاف «الهجان»، أن مصر قد بدأت في عهد الرئيس السيسي عصرًا جديدًا لمحاربة الفساد ولن تقبل بالفاسدين أو تصمت على الفاشلين حيث تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي أشادت بها الأمم المتحدة وقامت بإدراجها كإحدى الممارسات الناجحة للوقاية من الفساد.

وأكد محافظ القليوبية أن هيئة الرقابة الإدارية لا تألو جهدًا في التصدي للفساد بكافة أشكاله إيمانًا بتأثيره السلبي في زعزعة ركائز التنمية، وإضعاف النظم الإدارية، وتدمير النسيج الاجتماعـي، وتدمير الثقـة الاجتماعيـة فـي المؤسسـات العامـة مضيفا أن هذه الجهود الملموسة التي تبذلها الهيئة في مكافحة الفساد كان لها عظيم الأثر في الحفاظ على موارد الدولة وحفظ هيبتها وسيادة القانون ودعم جهود الإصلاح السياسي والتنمية المستدامة لتوفير حياة أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

وأشار إلى أن دور هيئة الرقابة الإدارية لم يقتصر في مكافحة الفساد على ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم فحسب ولكنها تبنت آليات محددة لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع حدوثه، وذلك عن طريق زيادة الوعي بخطورة الفساد من خلال عقد ندوات ودورات تدريبية تخصصية وورش عمل في الإدارة والتخطيط الاستراتيجي ونظم المعلومات وغيرها من سبل تعزيز قدرات القيادات في شتى المجالات من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

وتابع: «وإنني أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بخالص الشكر والتقدير لهيئة الرقابة الإدارية ولجميع القائمين على اقتلاع جذور الفساد وغرس مبادئ الشفافية والنزاهة ودعم مسيرة التنمية في مصر».

وفى كلمته أعرب اللواء خالد عبد اللطيف رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية عن شكره لجامعة بنها لمشاركتهم في احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن جامعة بنها كانت سباقة في تطبيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومنصة هامة في توعية الطلاب بالأمور المتعلقة بالفساد باعتبارهم مستقبل الدولة وأمل مصر.

واستعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية في كلمته تعريف الفساد والآثار السلبية الناتجة عنه في مختلف القطاعات، وأهداف ورؤية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ودورها في وضع السياسات والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته

كما استعرض اللواء خالد عبداللطيف خلال اللقاء جهود هيئة الرقابة الإدارية واختصاصاتها ودورها في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام، مؤكدا أن تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي أحد أهم الوسائل للحد من الفساد، بالإضافة إلى ضرورة زيادة الوعى المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته.

من ناحية أخرى شهدت الاحتفالية فيديوهات وعروض توضح دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، بالإضافة إلى عرض فيلم بعنوان «حراس وطن» واختتمت بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية.