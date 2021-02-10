مواطن يستغيث من مجلس مدينة بنها خلال ندوة مكافحة الفساد بالقليوبية

قاطع مواطن المتحدثين في ندوة لمكافحة الفساد بمركز النيل للإعلام بالقليوبية، وعلى رأسهم اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية الأسبق، وطالب الحضور بضرورة التدخل العاجل لحل مشكلة فساد المحليات.

واتهم المواطن «محمد محمد كامل»، مجلس مدينة بالتعنت بعد رفض الإدارة الهندسية ببنها توصيل المرافق للعقار الخاص به بمنطقة منشية النور ببنها رغم صدور فتوى من الشئون القانونية رقم 168 لسنة 2020 م المبنية على مذكرة الإدارة الهندسية ببنها للشئون القانونية بأن العقار مطابق للرسوم الهندسية ولا توجد به أي مخالفات وصادر له رخص سابقة بالتعديل رقم 53 لسنه 2013م وصدور رخصة تركيب مصعد ورخصة تشغيل مصعد .

وأشار في استغاثته خلال الندوة التى ترأسها الدكتور رمضان عرفه مدير عام الإعلام بالهيئة العامة للإستعلامات بالقليوبية والدكتورة منى الحديدى مدير مركز اعلام بنها والدكتورة جيهان فؤاد مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية، أنه تم توصيل المرافق من غاز، وصرف صحي للعقار ورغم ذلك رفضت الإدارة الهندسية تنفيذ تأشيرة الشئون القانونية بشأن توصيل الكهرباء، لافتا إلى أنه يواجه تعسفا من مسئولى مجلس المدينة دون وجه حق.

وطالب بتدخل وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان لحل مشكلته كجزء من استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد وحل مشاكل المواطنين مؤكدا ان ما يحدث معه تعسف غير مقبول مما تسبب في ضياع حقه.