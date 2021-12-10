حالة الطقس في أسوان: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا

تشهد محافظة أسوان، اليوم الجمعة، استقرارا في حالة الطقس، ولم تتأثر بفترة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى شهدتها البلاد مؤخراً، وسجلت درجات الحرارة في أسوان الصغرى 13 والعظمى 27، ولذلك تنوه هيئة الأرصاد لارتداء الملابس الثقيلة ليلا.

استقرار حالة الطقس بأسوان

ويعود استقرار حالة الطقس في محافظة أسوان بسبب موقعها الجغرافي، لذلك لم تتأثر محافظة أسوان بالتقلبات الجوية التي تشهدها محافظات وجه بحري وتحديداً والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، من وجود رياح شديد وعواصف ترابية.

طقس مائل للبرودة ليلا على المناطق الساحلية

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن ترتفع درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية، ويسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

شبورة مائية تظهر في عدة محافظات

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة، تظهر شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ارتفاع نسبي في درجة الحرارة

كما شهدت القاهرة والمحافظات استقرارًا نسبيًا في حالة الطقس خلال الساعات الماضية، مع وجود برودة ملحوظة، خاصة في المحافظات الساحلية تتزايد مع حلول فترات الليل.

وبدءًا من اليوم الجمعة، يحدث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية، يليه انخفاض في درجات الحرارة اعتباراً من الاثنين المقبل على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 2 إلى 5 درجات.