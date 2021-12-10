طريق الضبعة الإقليمي.. يختصر السفر من القاهرة إلى مطروح في 4 ساعات

بات طريق الضبعة الإقليمي أحد الشرايين الحيوية للطرق الجديدة التى جرى إنشاؤها مؤخرا ليربط بين القاهرة والساحل الشمالي، ويختصر المسافة التى تقطعها السيارة المسافرة من مدينة مرسى مطروح إلى 6 أكتوبر، إلى 4 ساعات فقط بدلا من 5 ساعات قبل إنشاء هذا الطريق الحيوي الذى يسهل الانتقال من القاهرة الكبرى لمطروح.

مميزات طريق الضبعة القاهرة

ويعد طريق الضبعة أهم الطرق الحالية التى يعتمد عليها أهالى مطروح وسكان القاهرة خلال رحلات السفر في الآونة الخيرة، ويصل حتى 6 أكتوبر في ميدان جهينة، ويبلغ طوله 140 كيلومترا، ويختصر ما يقرب من 100 كيلو متر من الطريق القديم الذي يمتد طوله 240 كيلومترا.

خدمات على طريق الضبعة

ويبدأ طريق الضبعة الجديد، من مدينة 6 أكتوبر في أطراف القاهرة، ويتجه بشكل عرضي مباشر إلى الساحل الشمالي، وهو من أفضل الطرق الحالية في مصر من حيث الكفاءة والسيولة المرورية البسيطة، والخدمات التى توجد به من محطات بنزين، ونقط إسعاف، وتأمين من وزارة الداخلية، وتعمل به جميع شبكات الاتصالات على الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى العلامات الإرشادية الفوسفورية، ما يعكس اهتمام الدولة بإنشاء شبكة طرق تساهم في تنمية محافظة مطروح وصحراء مصر الغربية بتنفيذ من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

مناطق حيوية يمر بها طريق الضبعة

ويمر محور الضبعة الإقليمي بمنطقة الدلتا الجديدة، والتى تبدأ من منطقة وادى النطرون وتنتهى جنوب منطقة العلمين وحتى الظهير الصحراوي لمركز ومدينة الضبعة في محافظة مطروح، بحسب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لافتا إلى أن الطريق يصل إلى منطقة الساحل الشمالي، أحد أهم المناطق السياحية والاستثمارية في مصر، كما يمر على جنوب العلمين، ويربط القاهرة بمدينة العلمين الجديدة، من خلال شبكة الطرق الحيوية والوصلات الفرعية المنفذة في الطريق ليربط وسط وشمال مصر بغربها، بهدف التنمية الحقيقية في مختلف المجالات ومنها الزراعة، والسياحة، والاستثمار، والصناعة، والتعليم.