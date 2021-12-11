سعر اليورو في مصر اليوم السبت 11-12-2021

يهتم العديد من الأشخاص بمتابعة سعر اليورو في البنوك المختلفة، وفي هذا الإطار تقدم «الوطن»، أسعار اليورو في بنوك المصرف المتحد، الأهلي المصري، مصر، الإسكندرية، وقناة السويس، وذلك وفق آخر تعاملات وردت قبل صباح اليوم السبت الموافق 11 ديسمبر، على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي، نحو 17.72 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم نحو 17.73 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib، نحو 17.73 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي اليوم، نحو 17.68 جنيه للشراء و17.80 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم نحو 17.71 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 17.73 جنيه للشراء و18.88 للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

واختلفت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي، في المصرف المتحد، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.