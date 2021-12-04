بنك مصر يقدم قروض من 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه بفائدة متناقصة.. تعرف على الشروط

تكثف الدولة جهودها لتنمية المشروعات عن طريق دعمها بتمويلات مالية بمبادرات البنك المركزي المصري، للاهتمام بالمشروعات الصغيرة وتمويلها، حيث تم الإعلان عن توفير قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والتي تبدأ رأس مالها من 5 الآف جنيه وحتى 50 ألف جنيه، وتنافس البنوك في تقديم القروض المالية لتمويل المشروعات الصغيرة في القرى والنجوع بهدف فتح أبواب عمل للشباب مقابل سعر فائدة متناقصه يتم تحديدها من قبل البنك المركزي، ويتم تسديد القرض خلال 24 شهر بأقساط شهري.

ويقدم بنك مصر برنامج لتمويل المشروعات الصغيرة، وتستعرض «الوطن» في خلال السطور القادمة، بعد الحصول على تفاصيل وشروط القرض المالي للمشروعات الصغيرة.

قيمة القرض من فئتين

- الفئة الأولى لا يقل عن 5000 آلاف جنيه حتى 30000 ألف جنيه.

- الفئة الثانية من 30000 ألف جنيه حتى 50000 ألف جنيه.

المشروعات الصغيرة التي يمولها القرض

يتم تحديد نوع المشروع في الطلب المقدم إلى بنك مصر للحصول على القرض «تجاري – صناعي – خدمي»، ولا يتم دعم الأنشطة المحظورة الإنتاج «الزراعي – الحيواني –الداجني – السمكي – وسائل النقل» لأنها مشروعات متوسطه وتحتاج إلى مبالغ مالية أكبر.

الأوراق المطلوبة: -

مرور عام على النشاط

صورة من عقد الإيجار أو التمليك أو عقد إيجار محدد المدة مثبت التاريخ بالشهر العقاري.

صورة من بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن سارية.

- إيصال مرافق حديث «مياه – غاز – كهرباء – فاتورة تليفون» باسم المقترض أو مالك محل النشاط لا يتجاوز 3 شهور.

مدة القرض من بنك مصر

من 6 شهور حتى 24 شهر.

طريقة سداد القرض

أقساط شهرية.

شروط الموافقة على القرض

- أن يكون نشاط العميل داخل نطاق المدينة والقرى والمراكز التابعة لها التي يقع فيها الفرع المانح، بالإضافة إلى المدن ومراكز المحافظات المجاورة التي لا يوجد بها فرع أو يوجد بها فرع ولا يقوم بتقديم هذه الخدمة.

- أن يكون النشاط قائم منذ سنة على الأقل سواء كان العميل يزاول النشاط ومستمر في مزاولته بمحل إقامته وسكنه أو يوجد محل نشاط مستقل «ما عدا منتجات مشروعك 1 و2 يُتاح منح المشروعات الجديدة».

- يشترط وجود ضامن متضامن مستعلم عنه استعلام شامل وجيد.

- أن يكون العميل صاحب النشاط مصري الجنسية كامل الأهلية حسن السمعة ولا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا في تاريخ استحقاق القرض، وفى حالة زيادة العمر عن 65 عام يشترط أن يكون عمر الضامن أقل من 60 عاما في تاريخ استحقاق القرض.

- أن يجيد العميل أو ضامنة القراءة والكتابة على الأقل.

- يتم إصدار قرض واحد للعميل والمنشأة معاً وفي حالة الشركات لا يجوز لأكثر من شريك الاقتراض على ذات المنشأة.

- ألا يكون الضامن للعميل طالب القرض قاصراً أو ضامناً لعميل آخر.

- في حالة وجود تقييم رقمي في تقرير الاستعلام الائتماني I-Score يجب أن يكون مرضى على الأقل لكل من العميل والضامن والشركاء وجيد على الأقل للمنشأة، وعدم وجود إجراءات قضائية ضد العميل، وأن يكون العميل والضامن والشركاء والمنشأة غير مدرجين بالقوائم السلبية طرف أحد البنوك مع الالتزام بمعايير الانتظام والمتأخرات.

- أن تكون قيمة القسط الشهري للقرض تتناسب مع أرباح العميل من النشاط.

- ألا توجد ضمانات تبادلية بين المدين والضامن.

- عدم حصول العميل على قروض مشروعات صغيرة قائمة وذلك قبل الموافقة على منح التمويل متناهي الصغر.