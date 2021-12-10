«مصر للصحة» توفر ملابس للأكثر احتياجا في اليوم العالمي لحقوق الإنسان

يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام، إحياءً لذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، وحازت مصر شوطا كبيرا في هذا الملف، ومما لا شك فيه أن مؤسسة «حياة كريمة» أبرز مشروع للدولة المصرية حرصا منها على حقوق الإنسان المصري.

حياة كريمة تعمل على توفير حقوق الإنسان

ورؤية مصر 2030 لها 3 أهداف على رأسها الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين وضعه المعيشي، اعترافا من الدولة المصرية، بأن توفير حياة كريمة للإنسان أبسط حقوقه في الحياة، وجاءت مؤسسة «حياة كريمة» تحقيقا للهدف الأول لرؤية مصر 2030، فهي تعمل على توفير حقوق الإنسان، وقال الدكتور عمرو حسن، مؤسس مؤسسة «مصر للصحة والتنمية المستدامة»، ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مؤسسة «حياة كريمة» تعمل على الحفاظ على حقوق الإنسان، وجعلها واقع ملموس في المجتمع.

وأشار في أثناء حديثه مع «الوطن» إلى أن مؤسسة مصر للصحة ستوزع ملابس وأغطية على المواطنين يوم الأحد المقبل في الأماكن الأكثر احتياجا، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، موضحا: «روحنا للناس في بيوتهم نشوف الأسرة فيها كام فرض، وأعمارهم إيه عشان نقدر نوفر ملابس مناسبة لجميع أفراد هذه الأسر».

دور مصر للصحة في توفير حقوق الإنسان للمواطن

كما أوضح أن المؤسسة تستهدف الفئة الأكثر احتياجا في المجتمع، وتعمل على تمتعها بأبسط حقوقها الإنسانية، قائلا: «مثلا، من حقوق الإنسان أن يحظى على منزل تتوافر به مقومات الحياة الأساسية، مثل سقف يحميه من الأمطار وغيرها من العوامل المناخية الصعبة».

ولفت إلى بعض الأدوار التي لعبتها مؤسسة مصر للصحة مع مؤسسة حياة كريمة، لتوفير حقوق الإنسان للمواطنين الذين يفتقدونها، منها توفير الكشوفات والمتابعات الطبية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجا في البلاد، قائلا: «اشتغلنا على توفير كراسي متحركة ونظرات للمواطنين المحتاجين، لما يكون مواطن فضل سنين من عمره يزحف على الأرض لأن معندوش كرسي متحرك وفجأة يجيله الكرسي ويقدر يتنقل من مكان لأخر بشكل أبسط، ده اعتراف بحقوق الإنسان والعمل على توفيرها لمحتاجين لها».

واختتم حديثه بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه بالمواطن المصري وحرصه على حقوق الإنسان، موضحا: «المواطن المصري يشهد عصر ذهبي من حقوق الإنسان بفضل اهتمامات الرئيس السيسي».