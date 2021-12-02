مدير برنامج المكافحة: سنصل «صفر إصابات» وفقاً لرؤية مصر 2030

قالت الدكتورة هبة السيد، مدير البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة والسكان، إن مصر تتبنى استراتيجية تسريع المسار والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة، حيث يستهدف البرنامج الوصول إلى 95% من المصابين بحلول عام 2026، وتحقيق رؤية مصر2030، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى الصحة وعدم ارتفاع معدل الإصابات بفيروس الإيدز خلال السنوات المقبلة، وإلى نص الحوار:

ما الهدف الرئيسى من تأسيس البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز؟

- تم تأسيس البرنامج عام 1986 بالتزامن مع ظهور أول حالة مصابة بفيروس نقص المناعة «الإيدز»، ويهدف البرنامج إلى تنسيق جهود كافة الشركاء من أجل مكافحة مرض الإيدز والعمل على عدم انتشاره، وأن تكون مصر ذات معدل إصابة منخفض بهذا الفيروس، فضلاً عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة للقضاء على الإيدز، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسى والعلاجى للمصابين بفيروس الإيدز وتوفير الخدمات الوقائية للأشخاص المتعايشين بفيروس الإيدز لعدم انتقال الإصابة من الأشخاص المصابين لذويهم من الأصحاء.

ما أبرز محاور البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز؟

- أهم المحاور الرئيسية للبرنامج تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر2030، وتبنى استراتيجية تسريع المسار والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة التى تكون أكثر عرضة للإصابة بالمرض كالمدمنين، حيث يستهدف البرنامج الوصول إلى 95% من الفئات المستهدفة بحلول 2026 من خلال إجراء التحاليل الطبية وفقاً للبيانات المتاحة أمام البرنامج الوطنى للوصول إلى هذه الشريحة، وعند الوصول لهؤلاء يمكن معالجة وتثبيت الحمل الفيروسى من الإيدز والعمل على تخفيض النسبة الموجودة بالجسم وعدم انتقال عدوى الإيدز.

كيف سيتم الوصول لنسبة 95% من الفئات المستهدفة بحلول 2026؟

- يتم ذلك من خلال تحديث الاستراتيجية الوطنية من قبل وزارة الصحة ببرنامج مكافحة الإيدز وذلك من أجل تسريع المسار، وتم تحديث الإطار الاستراتيجى للإيدز من2021 إلى2025 لكى تتماشى مع خطة البرنامج للوصول للقاعدة المستهدفة بنسبة 96%، بالإضافة إلى متابعة التحديثات المختلفة من الجهات المعنية فى هذا الشأن التى يمكن أن تساعد للوصول لنسبة أكبر بحلول 2026، وتوفير كافة المستلزمات العلاجية للمتعايشين بصورة دائمة.

ما الفئات الأكثر إصابة بفيروس الإيدز فى مصر؟

- هناك تخوف شديد من انخفاض المعدل العمرى للمصابين بفيروس الإيدز، وهذا ما تم ملاحظته خلال السنوات الماضية، حيث تم الوصول للحالات المصابة بفيروس نقص المناعة فى مرحلة المراهقة وتحديداً الأطفال أقل من 17عاماً نظراً لتعاطيهم المخدرات عن طريق الحقن، ومن الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بالإيدز هناك العلاقات الجنسية الشاذة أو تعاطى المواد المخدرة واستخدام الحقن بصورة متعددة، أو من خلال علاقات جنسية خارج إطار الزواج.

د. هبة السيد: نكتشف حالتين بين كل 10 آلاف يخضعون للفحص.. ونتوسع في الفحوصات عبر مبادرة «صحة الأم»

بشكل تقريبى.. ما معدل الإصابة السنوى بفيروس الإيدز فى مصر؟

- من خلال مراكز الفحص والمشورة وعملية الفحص التى يتم إجراؤها على المواطنين المستهدفين، فإنه يتم اكتشاف حالتين من كل 10 آلاف حالة تم فحصها، وهناك توسع خلال الفترة المقبلة من أجل إجراء مزيد من الفحوصات على فئات أكثر، من خلال مبادرة الرئيس «صحة الأم» وفحص العديد من الأطفال للتأكد من سلامتهم، وقد ساعد البرنامج من أجل الوصول إلى رؤية مصر2030.

ما إجراءات القضاء على «وصمة» المصابين؟

- تعد مشكلة «الوصمة» التى يعانى منها الأشخاص المصابون بفيروس الإيدز والتى توجد فى العالم بصورة عامة ومصر بصورة خاصة، حيث ينظر المواطنون للأشخاص المتعايشين مع الفيروس على أنهم أشخاص غير أسوياء، وذلك نتاج لأفعالهم الخارجة عن قواعد المجتمع، وهذا العامل يؤثر سلباً على صحة المصابين، ويضطر هؤلاء إلى العزلة وعدم ممارسة حياتهم، وهناك من يرفض تناول الأدوية والمواظبة على العلاج بالطرق الصحيحة، والبعض الآخر يلجأ إلى الانتحار للتخلص من نظرة المجتمع السوداء نحوهم، مشيرة إلى وجود حالة من الوعى المتزايد من قبل المجتمع نحو الأشخاص المصابين بالإيدز من خلال دورات التوعية والنصح التى توفرها وزارة الصحة للتعامل السوى مع الأشخاص المتعايشين مع الفيروس.

كورونا والإيدز

هناك قلق متزايد من كافة المنظمات المعنية بفيروس الإيدز أو الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة ومدى تضررهم من الإصابة بفيروس كورونا، وما تم ملاحظته أن الأشخاص المتعايشين مع فيروس الإيدز عند إصابتهم لم يتعرضوا لمضاعفات شديدة أو بصورة تؤدى إلى الوفاة باستثناء الفئات التى لديها ضعف مناعة شديد جداً من الإيدز.