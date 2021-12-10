«التخطيط»: انتقال كل الوزارات إلى العاصمة الإدارية بنهاية شهر يونيو

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنها تفقدت اليوم، مقر وزارة التخطيط في العاصمة الإدارية، ووجدتها منتهية، وقاعات المؤتمرات والاجتماعات أيضًا جرى الانتهاء منها، وهناك تقدم كبير، وبنية تحتية معلوماتية كبيرة، مشددًة على أن انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لن يكون مكانيًا فقط، ولكن يصحبه أيضًا تغيير في أداء الجهاز الإداري للدولة.

انتقال تدريجي إلى العاصمة الإدارية

وأضافت «السعيد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «المصري أفندي»، المذاع على قناة المحور الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد علي خير، اليوم، أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية لن يكون مرة واحدة، ولكنه تدريجي وعلى مراحل، موضحة أنه بنهاية شهر يونيو المقبل ستكون الحكومة كلها بهيئاتها ومؤسساتها في العاصمة.

وتعليقاً على عملية تطوير مجمع التحرير، قالت وزيرة التخطيط إن مصر لديها أصول كثيرة غير مستغلة، وبعضها نُقلت إلى صندوق مصر السيادي لكي يعظم من قيمتها للحفاظ على هذه القيمة للأجيال القادمة، وبالتالي يجري تحويل كل هذه الأصول إلى فرصة استثمارية، وهناك فريق مسؤول عن ذلك.

الاستفادة من تطوير مجمع التحرير

وأوضح أن المجمع ملك للدولة، ويجري تطويره إلى فرصة استثمارية، وجرى طرحه على مستثمرين محليين ودوليين، وكان هناك لجنة مسؤولة عن تقييم العروض، وفاز تحالف دولي له خبرة في تطوير مثل هذه الأماكن، وبالتالي سيجري تطويره إلى غرف فندقية، وشقق فندقية، وجزء منه تجاري، معقبة: «التطوير مش بس الغرفة هتتكلف كام.. لكن انت هتحافظ على المبنى وشكل المبنى، مع التطوير من الداخل، والـ3.5 مليار جنيه سيدفعها التحالف الأمريكي».

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الدولة تستفيد من هذا المشروع إضافة إلى الاستثمارات هو الحصول على عائد سنوي، إضافة إلى نسبة من الأرباح، لمدة 49 سنة، ويعاد النظر في الاتفاقية كل عشر سنوات، وهذا يعتبر نموذجًا للاستثمار في كل المناطق التي تعود ملكيتها إلى الصندوق، مثل القرية الكونية التي ستشهد إنشاء مجموعة من المدارس.