التعليم العالي: جامعات العاصمة الإدارية خفّضت سفر الطلاب للدراسة 50%

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ العمل مستمر في العاصمة الإدارية الجديدة، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعمل توأمة مع الجامعات الأجنبية، وافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر، متابعا: «العاصمة الإدارية الجديدة فيها حوالي 5 أو 6 جامعات شغالة، فيها اللي بدأ من سنتين وفيها اللي دخل الخدمة السنة دي، وفي جامعة مرموقة في إنجلترا، وجامعة إسبانية، وجامعة كندية».

لجنة اختيار برامج الجامعات الدولية

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته أثناء تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أروقة المنتدى العالمي للتعليم العالي، بمشاركة الجامعات الحكومية والدولية والشركات التكنولوجية المتخصصة في التعليم والبحث العلمي، أنّ الوزارة معنيّة باختيار البرامج التي تقدمها الجامعات الدولية في مصر، من خلال لجنة يتم تشكيلها، موضحا: «اللجنة بتقول مصر محتاجة إيه في المستقبل؟، وإذا كانت البرامج اللي بتقدم هتفيد مصر وهيكون فيه احتياج للخريج بتاعها ولا لأ؟».

خدمات تعليمية مميزة في الجامعات الجديدة

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنّ هناك جامعات ألمانية بدأت العمل بالفعل في العاصمة الإدارية الجديدة منذ عامين: «إحنا مهتمين جدًا تبقى فيها كل الخدمات التعليمية بشكل كبير».

وأكد عبدالغفار، أنّ هذا الأمر ساهم في النزول بعدد الطلاب الذين كانوا يسافرون في الخارج من أجل التعليم، من 2200 لـ4600 طالب، وفقا لإدارة البعثات والوافدين، لافتا إلى أنّ منظومة التعليم التي توسعنا بها، نجحت في استقطاب الطلاب الذين كانوا يسافرون للدراسة في الخارج، إضافة إلى الطلاب الوافدين.