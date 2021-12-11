مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-12-2021 في محافظات مصر

يتابع الكثيرون مواقيت الصلاة بشكل يومي، لأدائها في أوقاتها المحددة التي فرضها الله على المسلمين، لذا يتطلع المسلمون إلى معرفة مواقيت الصلاة بشكل دقيق بسبب التغيرات الطفيفة التي تطرأ على مواعيد الفروض الخمس، وتستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، مواقيت الصلاة اليوم السبت 11 ديسمبر2021، وفقًا لما جاء بموقع الهيئة العامة للمساحة المصرية، في السطور التالية:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وتشهد مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، اليوم، تفاوتا بسيطا على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 05:07

أذان الظهر: 11:47

أذان العصر: 02:36

أذان المغرب: 04:55

أذان العشاء: 06:18

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 05:15

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 02:41

أذان المغرب: 05:00

أذان العشاء: 06:23

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الجيزة

أذان الفجر: 05:08

أذان الظهر: 11:48

أذان العصر: 02:37

أذان المغرب: 05:06

أذان العشاء: 06:19

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة قنا

أذان الفجر: 04:57

أذان الظهر: 11:42

أذان العصر: 02:39

أذان المغرب 04:58

أذان العشاء: 06:18

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 05:10

أذان الظهر: 11:49

أذان العصر: 02:37

أذان المغرب 04:55

أذان العشاء: 06:19

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

كما تشهد مواقيت الصلاة في الدول العربية حالة من التفاوت، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

أذان الفجر: 05:32

أذان الظهر: 12:15

أذان العصر: 03:15

أذان المغرب 06:34

أذان العشاء: 07:04

مواقيت الصلاة في طرابلس

أذان الفجر: 06:24

أذان الظهر: 01:00

أذان العصر: 03:43

أذان المغرب 06:01

أذان العشاء: 07:27

مواقيت الصلاة في أبو ظبي

أذان الفجر: 05:33

أذان الظهر: 12:16

أذان العصر: 03:15

أذان المغرب 05:35

أذان العشاء: 07:05.