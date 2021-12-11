شهود عيان يروون لحظات الرعب في حادث الشيخ زايد: مات فيه 4 شبان.. فيديو

الساعة كانت تشير إلى الرابعة فجر الجمعة، حينما وقع حادث مأساوي كتب اللحظات الأخيرة في حياة 4 طلاب، فيما عرف بـ«حادث الشيخ زايد»، بعدما صطدمتهم سيارة كانت تسير بسرعة جنونية، بحسب ما رصدته كاميرات المراقبة الموجودة في المكان والتي كانت بالمرصاد لقائد تلك السيارة، الذي تبين أنه نجل رجل أعمال شهير.

سرعة جنونية أنهت حياة 4 طلاب

«الوطن»، أجرت بثا مباشرا في موقع الحادث، وبمناقشة أحد شهود العيان المتواجدين بمكان الواقعة، أكد أن الشاب كان يستقل السيارة ويسير بطريقة جنونية أمام النادي الأهلي الموجود بمنطقة الشيخ زايد، واصطدم بالطلاب أثناء عبورهم الدوران بموقع الحادث، وأدت قوة الاصطدام إلى وفاتهم في الحال.

شاهد عيان: سائق السيارة كان في حالة سكر

وأضاف شهود العيان، أنه بمجرد وقوع الحادث أسرع المتواجدون في مكان الحادث إلى الضحايا، وقاموا بطلب سيارات الإسعاف التي حضرت في التو، وأكدوا أن الشاب كان يقود السيارة وهو في حالة سُكر، كما تم العثور على زجاجات خمر داخل السيارة التي كان يستقلها، وتم نقل جميع ضحايا الحادث إلى مستشفى زايد التخصصي.

التحفظ على سائق السيارة

لم تمر دقائق قليلة على وقوع الحادث البشع الذي أصبح حديث الساعة على ألسنة الكثير، هرع ضباط قسم شرطة ثان الشيخ زايد، إلى مكان وقوع الحادث فور وصول إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها وقوع حادث تصادم سيارتين ووجود متوفين بالقرب من فرع النادي الأهلي بدائرة القسم، وتم التحفظ على السائق المصاب داخل المستشفى وسط حراسة أمنية مشددة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، الذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.