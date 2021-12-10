بدء التحقيق في حادث وفاة 4 أشخاص في الشيخ زايد.. وتفريغ الكاميرات

بدأت جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع نجل رجل الأعمال المتهم بالتسبب في وفاة 4 أشخاص، في حادث الشيخ زايد، الذي وقع صباح اليوم، بعد اصطدامه بالسيارة التي كانت تقلهم، ما أدى لوفاتهم في الحال، كما استمعت الجهات لأسر الضحايا الـ4، الذين اتهموا قائد السيارة بالتسبب في وفاة أبنائهم، وصرحت بدفن جثث الضحايا، كما استمعت لأقوال شهود العيان، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كاميرات المراقبة

وتحفظت الجهات المختصة على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، التي رصدت وقوعه، لتفريغها، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

بلاغ الحادث

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تلقت بلاغا بالحادث، الذي وقع بالقرب من فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد، حيث تبين اصطدام سيارة ملاكي يقودها المتهم وهو نجل رجل أعمال، بسيارة أخرى في اتجاه مقر النادي الأهلي بالشيخ زايد، ووفاة 4 من مستقلي السيارة الثانية، وهم «عبد الله درويش ويوسف عباسي وسعيد حسن وعمر حمدي»، فضلا عن إصابة قائد السيارة الأولى بإصابات طفيفة، وتبين استقرار حالته الصحية، بينما أمرت جهات التحقيق، بنقل جثامين المتوفيين لثلاجة لمستشفى زايد العام، واخطار ذويهم.

وتداولت عشرات الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للمجني عليهم الـ4، مصحوبة بأدعية لهم، وطالبوا بالقصاص من مرتكب الحادث.