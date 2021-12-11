تفاصيل عبور سفينة الحاويات «ايفر جيفن» بقناة السويس.. عادت مجددا

اقتربت السفينة البنمية «ايفر جيفن» من غاطس قناة السويس قرب المدخل الجنوبي في مدينة السويس، استعدادا للعبور من القناة في أول رحلة لها محملة بكامل طاقتها، بعد واقعة احتجازها إثر جنوحها في القناة.

ومن المفترض أن تعبر السفينة ايفر جيفن قناة السويس، اليوم السبت، ضمن قافلة الجنوب القادمة من السويس متجهة إلى بورسعيد مارة بقناة السويس الجديدة.

السفينة ايفر جرين تقترب من قناة السويس

وبحسب موقع «مارين ترافيك»، فإن السفينة البنمية ايفر جيفن حاليا في البحر الأحمر، وتقترب من الوصول إلى المدخل الجنوبي لقناة السويس.

ورجحت مصادر داخل هيئة قناة السويس، أن السفينة ستعبر فور وصولها إلى مدخل القناة متجهة إلى بورسعيد، ومنها لاستكمال رحلتها تجاه أوروبا.

وأكدت المصادر، أن هيئة قناة السويس تستعد لعبور السفينة كما استعدت لعبور سفن أخرى خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بأمان تام ودون حدوث أي أزمات.

قاطرات لمرافقة السفينة

وحددت هيئة قناة السويس قاطرتين لمرافقة السفينة خلال رحلتها من المدخل الجنوبي في السويس إلى المدخل الشمالي في بورسعيد، وقالت المصادر إن إجراءات السلامة المتبعة تُنفذ مع كل سفن الحاويات الضخمة التي تعبر من قناة السويس بشكل دائم مؤكدة، أن أكثر من سفينة ضخمة بحمولات أكبر من ايفرجيفن عبرت خلال الأشهر الماضية بنجاح.

اتفاق تسوية بين هيئة قناة السويس

ووقعت هيئة قناة السويس في بداية شهر يوليو الماضي اتفاق تسوية مع الشركة المالكة والمؤمنة علي السفينة البنمية ايفرجيفن، لتتحرك بعد احتجاز استمر أكثر من 6 أشهر.

وشمل الاتفاق تعويض هيئة قناة السويس بمبلغ مادي، إضافة إلى قاطرتين سيتم تزويد هيئة قناة السويس بها للعمل ضمن أسطول هيئة قناة السويس.

وتحركت السفينة من منطقة البحيرات متجهة إلي ميناء روتردام في هولندا، وعادت فارغة دون أي حمولات لتعود اليوم السبت للعبور من قناة السويس في رحلة جديدة.