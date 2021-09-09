أسامة ربيع: حل مشكلة السفينة الجانحة في 45 دقيقة.. ونعيش حالة انتعاش

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن السفينة التي جنحت، اليوم، في قناة السويس كانت قادمة من الشمال، وحمولتها 43 ألف طن، وجرى التعامل معها سريعًا، وجنحت بعد حدوث عطل في الدفة، وذهبت إليها قاطرة سريعًا، والسفن الثلاث التي كانت تُبحر خلفها، جرى تحويلها إلى تفريعة أخرى، ولذلك لم تقف القناة ثانية واحدة، وتم السيطرة على المشكلة خلال 45 دقيقة.

أمور تحدث يوميًا

وأضاف «ربيع»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، اليوم الخميس، أنهم جاهزون دائمًا لأي حدث طارئ يحدث في القناة، ويوجهون أقرب قاطرة موجودة في الممر الملاحي للتعامل مع أي شيء، ثم تنضم إليها قاطرات أخرى، مشددًا على أن «المواضيع دي بتحصل معانا كل يوم ومش عايز الناس تقلق».

70 سفينة يوميا

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: «كل يوم بيعدي من 60 إلى 70 سفينة، وفي السنة بيعدي 19 ألف سفينة، والحاجات دي بتحصل كل يوم، وحادثة السفينة إيفر جيفين مش عايزها تأثر على الناس»، لافتًا إلى أن السفينة الأخيرة تعاملت معها 4 قاطرات، واستطاعت إنهاء هذه المشكلة.

حالة انتعاش وازدهار

وأشار إلى أن هناك 61 سفينة مرت خلال اليوم، وهذا معدل مرتفع عن فترة جائحة كورونا، ومرتفعة أيضًا عن معدلات ما قبل أزمة كورونا، موضحًا: «لو قارنا شهر أغسطس المنصرم، بشهر أغسطس 2020 هنلاقي في الشهر الماضي مرت 1884 سفينة، مقابل 1512 سفينة في 2020، بزيادة قدرها 24%، والعائد بالدولار بلغ 559 مليون دولار في الشهر الماضي، بينما وصل إلى467 مليون دولار في 2020، بزيادة حوالي 19.5%، والفترة الحالية هناك انتعاش وازدهار في النقل البحري».