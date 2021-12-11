إنهاء خصومة ثأرية استمرت 10 سنوات بين عائلتي «يحيى» و«موسى حمد» بأسيوط

نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع لجنة المصالحات، في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي «آل يحيى» و«آل موسى حمد» بمركز ساحل سليم، وشهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جلسة اتمام الصلح التي عُقدت بالسرادق المقام بنادي ساحل سليم الرياضي، بمشاركة القيادات الأمنية ولجنة مصالحات الأزهر الشريف.

جاء ذلك بحضور الشيخ عباس شومان وكيل الأزهر الشريف السابق، ورئيس اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، واللواء علاء جلال مساعد مدير أمن أسيوط لمنطقة الشرق، والعميد أحمد بديوي رئيس مباحث مديرية أمن أسيوط، والدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للأزهر الشريف، والدكتور محمد زكي بداري الأمين العام المساعد للدعوة بالأزهر، والدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد بالأزهر، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، والشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة بأسيوط، والدكتور خلف عمار مدير عام الوعظ والإعلام الديني بالأزهر الشريف بأسيوط، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية والامنية والشعبية والمئات من أهالي العائلتين المتصالحتين وأهالي مركز ساحل سليم.

ونجحت لجنة مصالحات الأزهر الشريف، بالتنسيق مع لجنة المصالحات العرفية بالمركز والقيادات الأمنية، في إتمام الصلح وإنهاء الخصومة الثأرية بين العائلتين المتخاصمتين، بعد نزاع استمر 10 سنوات، وراح ضحيته 10 أشخاص من العائلتين.

طرفا الخصومة يتلون قسم الصلح

وبدأت فاعليات جلسة الصلح بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم تلا طرفا الخصومة قسم الصلح، وأقرا بعدم العودة إلى المشاحنات والخصومة مرة أخرى، وقرأ الحضور الفاتحة بمشاركة أفراد العائلتين، معلنين إنهاء الخصومة بينها والعودة للسلام وحقن الدماء والموافقة على شروط لجنة المصالحات العرفية.

المحافظ يدعو العائلات لتفعيل مبادرة «أسيوط بلا ثأر»

ووجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال كلمته، رسالة إلى جميع العائلات المتخاصمة بقرى ومراكز المحافظة لتحكيم العقل وحقن الدماء وقبول شروط لجنة المصالحات لغلق باب الثأر، والسعي للتسامح والعيش في سلام، موجها الشكر لأفراد العائلتين المتصالحتين وأعضاء لجنة المصالحات ورجال الأزهر الشريف ورجال الامن لسعيهم للتصالح وحقن الدماء.

وأعلن المحافظ تكثيف الجهود والسعي لاستكمال وتفعيل مبادرة «أسيوط بلا ثأر» لإتمام الصلح بين العائلات، والقضاء على ظاهرة الثأر واقتلاعها من جذورها، مطالبا رجال الدين الإسلامي والمسيحي ورجال المصالحات العرفية بنشر التوعية بين أفراد المجتمع، وحثهم على التخلص من العادات الخاطئة، والقضاء نهائياً على ظاهرة الثأر وقتل النفس، معلنا مشاركته فى جلسات الصلح التى تعقد بجميع قرى ومراكز المحافظة حقناً للدماء.

وأكد الدكتور عباس شومان، دور رجال الدين وجهود رجال لجان المصالحات في إنهاء كل المشاحنات والخصومات بين العائلات والأفراد، ومنع تفاقمها.

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